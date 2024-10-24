Visa та Avalanche запустили криптовалютну картку

Avalanche Foundation, некомерційна організація, що стоїть за криптовалютною і блокчейн-платформою Avalanche, представила криптовалютну картку Visa

Avalanche оголосив про запуск Avalanche Card, нової картки Visa, яка дозволяє користувачам витрачати криптовалюту.

Згідно з повідомленням, нова карта Visa від Avalanche буде підтримувати стейблкоїн Circle’s USD Coin USDC, Wrapped AVAX (wAVAX), BENQI Liquid Staked AVAX (sAVAX) та інші.

Avalanche Card буде доступна як у фізичній, так і у віртуальній формі, що дозволить користувачам витрачати свої криптовалюти «скрізь, де приймають картки Visa», заявили у фонді.

Згідно з інформацією на сайті Avalanche Card, кредитна картка прив’язана до «гаманця самообслуговування та унікальної адреси для кожного активу». В описі картки зазначається, що про активність користувача «не повідомляється в бюро кредитних історій».

На сайті зазначено, що, хоча Avalanche Foundation запровадив картку Avalanche Card, її пропонує компанія Rain Liquidity, постачальник послуг у сфері фінансових технологій.

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У реквізитах картки також зазначено, що Avalanche Card і Rain Liquidity не є банками і не застраховані у Федеральній корпорації зі страхування депозитів, а також додано, що Avalanche Card і Rain Liquidity не є банками: «Avalanche Card випускається партнерами, які мають ліцензію у відповідних юрисдикціях. Криптовалюта не є законним платіжним засобом і може втратити вартість».

На сайті Avalanche Card зазначено, що спочатку картка буде доступна особам, які є резидентами країн Латинської Америки та Карибського басейну.

«Резиденти або громадяни Куби, Венесуели, Нікарагуа, росії, Північної Кореї, Сирії, Ірану, а також регіонів Криму, Луганської та Донецької областей не мають права реєструватися незалежно від того, де вони проживають», — зазначається на сайті.

В інформації про картку також зазначено, що за використання Avalanche Card не стягується комісія.

Нагадаємо, що Visa запустить нову ШІ-платформу для бізнесу. Платіжний гігант Visa уклав стратегічне партнерство з компанією Analytic Partners, глобальним постачальником аналітичних рішень, для запуску нового рішення.

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За матеріалами: Cointelegraph.