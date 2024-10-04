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Visa запустила хаб для керування платежами

04.10.2024 20:20
Ольга Деркач
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Visa, світовий лідер у сфері цифрових платежів, оголосила про створення нової екосистеми комерційних платежів — Visa Commercial Solutions Hub

Visa запустила хаб для керування платежами

Visa запустила хаб для керування платежами Фото: freepik.com

Ця стратегічна ініціатива надасть фінансовим установам та підприємствам ефективний доступ до широкого спектра комерційних платіжних рішень, додаткових можливостей та інтеграції з низкою фінтех-послуг, що полегшить їм управління комерційними платежами.

Новий продукт має на меті запропонувати більш уніфікований та безперебійний досвід управління комерційними платежами. Існуючі платформи часто обмежують користувачів, дозволяючи працювати лише з певними функціями або категоріями. Це змушує їх перемикатися між різними системами, щоб отримати потрібні рішення. Ініціатива Visa має на меті спростити цей процес, використовуючи свою широку глобальну мережу та партнерства з ключовими постачальниками фінтех-послуг.

Visa керує глобальною мережею цифрових платежів, яка полегшує транзакції між споживачами, продавцями, фінансовими установами та урядами. Компанія відома своїм сильним брендом та надійною платіжною інфраструктурою, яка підтримує електронні перекази коштів у всьому світі, переважно за допомогою кредитних, дебетових та передплачених карток Visa.

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Центр комерційних рішень Visa (VCS Hub) розроблений як інтегрована платформа, що покращує досвід комерційних платежів. Вона пропонує сучасний, персоналізований та узгоджений користувацький досвід з такими функціями, як єдиний вхід, ефективна реєстрація та вибір послуг, розроблених для спрощення та прискорення завдань, пов’язаних з платежами.

«VCS Hub — це значна ринкова можливість у секторі, який оцінюється у $145 трлн у всьому світі. Це важливий крок на шляху до створення цілісного середовища, в якому підприємства зможуть ефективніше та прозоріше управляти своїми платіжними рішеннями», — зазначають у компанії.

Спочатку VCS Hub вступає у пілотну фазу, зосереджену на покращенні роботи з кредиторською заборгованістю B2B. Продовжуючи розвиватися, Visa планує розширювати свої пропозиції протягом 2025 року, обіцяючи подальші вдосконалення та ширше застосування.

«Ми регулярно чуємо від наших клієнтів, а також від їхніх клієнтів, що вони хочуть і потребують безперешкодного доступу до своїх комерційних платіжних рішень та управління ними, — сказала Глорія Колган, старша віцепрезидентка та глобальна керівниця підрозділу комерційних рішень Visa. — Visa Commercial Solutions Hub забезпечить нашим клієнтам кращу прозорість і швидше прийняття рішень, і все це завдяки новому елегантному інтерфейсу, розробленому з урахуванням їхніх потреб».

Раніше ми писали, що Mastercard створить єдиний хаб для керування підписками.

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Рубрики: VisaГрошіСвітНовиниПлатіжні системиТехнології
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