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Visa допоможе банкам випускати власні токени, забезпечені фіатом

26.09.2024 18:50
Микола Деркач
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Платіжний гігант Visa розробив новий продукт (платформу), який допоможе банкам випускати токени, забезпечені фіатом, у мережі Ethereum

Visa допоможе банкам випускати власні токени, забезпечені фіатом

Visa допоможе банкам випускати власні токени, забезпечені фіатом Фото: motionarray.com, freepik.com

Платформа Visa Tokenized Asset Platform (VTAP) дозволить розробляти токени, забезпечені фіатом, на основі смарт-контрактів, щоб допомогти оцифрувати і автоматизувати існуючі процеси, які потім стануть основою для обміну реальними активами (RWA), згідно з повідомленням, опублікованим CoinDesk.

Зазначається, що банки будуть використовувати нову платформу Visa для придбання токенізованих RWA, таких як товари або облігації, з розрахунками в режимі, близькому до реального часу, за допомогою токенів. Однією з перших фінансових установ, яка буде використовувати VTAP, стане іспанський банк BBVA, який планує запустити пілотний проєкт у 2025 році.

Як пише видання CoinMarketCap, можливість для банків випускати власні токени на блокчейні, забезпечені фіатною валютою, є регульованою точкою входу на цей ринок, що розвивається. Visa, визнаючи потенціал токенізації для центральних банків, сприяє модернізації фінансових систем. Минулого року Visa співпрацювала з HSBC та Hang Seng Bank у рамках програми Цифрового гонконзького долара Валютного управління Гонконгу, досліджуючи технологію блокчейн для міжбанківських транзакцій.

Крім того, участь Visa у дослідженні Центрального банку Бразилії, присвяченому цифровому реалу, демонструє її прихильність до вивчення токенів, забезпечених фіатною валютою. Все більше комерційних банків висловлюють зацікавленість у цих токенах.

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Як токенізація вплине на банківські послуги?

Токенізовані фіатні валюти готові здійснити революцію в сфері миттєвих грошових переказів між банками та клієнтами. Платіжні мережі, такі як JPM Coin System, підтримують цю зміну. Такі перекази набирають обертів, особливо у країнах, де центральні банки активно впроваджують CBDC.

Кетрін Гу, директорка Visa з питань цифрових валют центральних банків та токенізованих активів, пояснила, що банки зосереджуються на міжнародних грошових переказах через недоліки нинішніх систем. Це змушує їх шукати рішення на основі блокчейну, де токенізовані активи стають особливо цікавими для здійснення транзакцій.

Враховуючи різні регуляторні середовища, банки вивчають можливість розробки продуктів як на публічних, так і на приватних блокчейнах. Однак відсутність стандартизованої токенізації та смарт-контрактів створює значну перешкоду. Visa прагне розв’язати ці проблеми шляхом розробки стандартів, які сприятимуть взаємодії між фінансовими установами.

Ініціатива Visa зі створення платформи для фіатних токенів на блокчейні є стратегічним кроком до інтеграції традиційних фінансових систем з цифровими інноваціями, пропонуючи банкам регульовані шляхи для занурення у ландшафт токенізації, одночасно прагнучи до стандартизації та інтероперабельності в усьому секторі.

Нагадаємо, що Visa оголосила про запуск нової системи банківських переказів під назвою Visa A2A у Сполученому Королівстві на початку 2025 року.

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Рубрики: VisaБанкиКриптовалютиСвітНовиниТехнології
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