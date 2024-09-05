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Visa запустить систему банківських переказів А2А в одній з країн Європи

05.09.2024 18:30
Дарія Шуть
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Visa A2A є простим і безпечним способом оплати регулярних рахунків за допомогою банківських переказів і полегшує споживачам повернення своїх грошей в разі проблем

Visa запустить систему банківських переказів А2А в одній з країн Європи

Фото: freepik.com

Компанія Visa оголосила про запуск нової системи банківських переказів під назвою Visa A2A у Сполученому Королівстві на початку 2025 року, йдеться у пресрелізі.

Технологія матиме покращений цифровий інтерфейс, посилені функції безпеки та простий у використанні сервіс вирішення спорів. Це надасть споживачам більше контролю та захисту при здійсненні платежів за допомогою банківських переказів. Ключові особливості:

  • Захист. Формальний процес вирішення суперечок надасть споживачам надійний спосіб перевірки транзакцій. А такі інновації, як біометрія, додадуть новий рівень безпеки, що призведе до зменшення кількості несанкціонованих транзакцій.
  • Вибір. Споживачі зможуть обирати різні варіанти оплати безпосередньо зі свого банківського рахунку одним натисканням кнопки.
  • Контроль. Стане простіше налаштовувати дозволи на оплату та керувати ними, щоб споживачі могли контролювати, коли здійснюються платежі, і мати змогу встановлювати лімітні суми.

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У Visa зазначили, що система A2A має на меті модернізувати систему банківських переказів, яка залишалася практично незмінною з моменту запровадження прямого дебету 60 років тому.

Visa A2A базуватиметься на відкритій системі, доступній для всіх прийнятних банків та галузевих партнерів. Система використовуватиме інноваційні технології Visa, включаючи токенізацію, біометрію та технології боротьби з шахрайством на основі штучного інтелекту.

З початку наступного року банки та підприємства у Сполученому Королівстві зможуть запропонувати Visa A2A споживачам, які оплачують рахунки, такі як комунальні послуги, орендна плата та плата за догляд за дітьми. Розробка ведеться у співпраці з провідними фінтех-компаніями країни, включаючи Banked, Modulr, Moneyhub, Salt Edge, Vyne та Yaspa.

Нагадаємо, компанія IDEX Biometrics, що розробляє рішення для платіжних карток, цифрових гаманців та кібер-аутентифікації, досягла значного успіху зі своїм продуктом IDEX Pay, отримавши сертифікацію від Visa.

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Рубрики: VisaГрошові переказиЄвропаСвітНовиниТехнології
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