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Безконтактні платежі під час Олімпійських ігор становлять 78% — Visa

07.08.2024 19:30
Ольга Деркач
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Visa, офіційний платіжний партнер Олімпійських та Паралімпійських ігор, поділилася новими даними про початкові споживчі витрати під час старту Ігор 2024 року в Парижі

Безконтактні платежі під час Олімпійських ігор становлять 78% — Visa

Безконтактні платежі під час Олімпійських ігор становлять 78% — Visa Фото: freepik.com

Малий бізнес у Парижі відчув значний підйом завдяки Олімпійським іграм, отримавши 26% зростання продажів за перші вихідні порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Це зростання найяскравіше проявилося в таких категоріях витрат:

  • театри і музеї: +159%;
  • продукти харчування: +42%;
  • ресторани: +36%;
  • роздрібні товари: +21%;
  • розваги: +18%.

Найбільша частка витрат за кордоном припадає на власників карток Visa з США (29%). Витрати також зросли серед власників карток з Бразилії (+33%) і Японії (+129%) у порівнянні з минулим роком. Безконтактні міжнародні покупки у Парижі становлять 78%, що на 9% більше, ніж у минулому році.

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Бронювання авіаквитків до Парижа збільшилося на 39% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Серед молодих мандрівників віком до 35 років спостерігається зростання на 120%. Найбільше зросла кількість туристів з США (+64%), за ними слідують Німеччина (+61%) і Іспанія (+27%).

Витрати також значно зросли в інших містах, що приймають олімпійські заходи:

  • Сент-Етьєн: +214%;
  • Лілль: +100%;
  • Марсель: +38%.

«Як спонсор Олімпійського руху протягом майже 40 років та Паралімпійських ігор з 2002 року, ми не з чуток знаємо, який вплив Ігри можуть мати на розвиток економіки приймаючих країн, що відповідає меті Visa – піднімати настрій кожному в усьому світі. Наші останні дані свідчать про значне зростання споживчих витрат держателів карток Visa у вихідні дні церемонії відкриття Ігор, — зазначила Шарлотта Хогг, генеральний директор Visa Europe. — Нам особливо приємно бачити зростання витрат французьких малих підприємств після того, як ми допомогли 13 мільйонам з них оцифрувати свої рахунки за останні 4 роки в Європі та з’єднали їх з глядачами за допомогою додатку Visa Go. Зростання залученості молодого покоління, яке ми бачимо в даних про подорожі, також є захоплюючим відкриттям і свідчить про охоплення та актуальність Ігор сьогодні та в майбутньому».

Нагадаємо, що Visa запобігла шахрайським транзакціям на суму $40 млрд. Минулого року компанія Visa запобігла 80 мільйонам шахрайських транзакцій на суму $40 млрд по всьому світу. Це стало можливим завдяки інвестиціям у технології, включаючи штучний інтелект (ШІ), заявив представник компанії.

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За матеріалами: Visa.

Рубрики: VisaГрошіСвітНовини
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