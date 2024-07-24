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Visa запобігла шахрайським транзакціям на суму $40 млрд

24.07.2024 20:00
Ольга Деркач
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Минулого року компанія Visa запобігла 80 мільйонам шахрайських транзакцій на суму $40 млрд по всьому світу

Visa запобігла шахрайським транзакціям на суму $40 млрд

Visa запобігла шахрайським транзакціям на суму $40 млрд Фото: freepik.com

Це стало можливим завдяки інвестиціям у технології, включаючи штучний інтелект (ШІ), заявив представник компанії.

За прогнозами, у 2025 році кіберзлочинність коштуватиме світу $10,5 трлн. Якби це був валовий внутрішній продукт країни, вона посіла б третє місце в світі за величиною економіки, заявив Чарльз Лобо, регіональний менеджер з питань ризиків Visa в Центральній і Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці.

Це відбувається на тлі того, як шахрайство стає все більш витонченим, а злочинці використовують нові підходи, щоб обдурити нічого не підозрюючих споживачів і бізнес у світі, що розвивається в цифровому форматі.

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За останні п’ять років найбільший у світі процесор платежів інвестував понад $10 млрд у технології, в тому числі $500 млн у штучний інтелект та інфраструктуру даних, щоб захистити клієнтів і покупців від шахрайських дій.

«Лише за останній рік ці інвестиції, яку користь вони нам принесли? Ми заблокували шахрайських транзакцій на $40 млрд. Це 80 млн шахрайських транзакцій, яким вдалося запобігти, — сказав Лобо в кулуарах конференції Visa з безпеки платежів у Йоганнесбурзі, Південна Африка. — Незважаючи на це, все ще відбувається багато поганого».

Нагадаємо, що Visa і Tangem представили платіжний гаманець з криптовалютою. Швейцарський розробник криптовалютних гаманців Tangem AG розпочав платіжне партнерство з Visa. Результатом співпраці стане платіжна картка Visa, поєднана з апаратним гаманцем, що дозволяє користувачам Tangem здійснювати платежі за допомогою своїх криптовалют у торговельних точках, які приймають до оплати картки Visa.

Раніше ми писали, чи підвищать Visa та Mastercard комісії для туристичних карток. Найбільший у світі оператор платіжних мереж — Visa та її найближчий конкурент — Mastercard у 2019 році погодилися на обмеження комісії в 0,2% на платежі дебетовими картками, що здійснюються в магазинах за межами ЄС, і на обмеження комісії в 0,3% на платежі кредитними картками, щоб врегулювати антимонопольне розслідування в ЄС і уникнути великих штрафів.

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Рубрики: VisaГрошіСвітНовиниТехнології
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