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PaySpaceMagazine

Visa і Tangem представили платіжний гаманець з криптовалютою

10.07.2024 9:40
Ольга Деркач
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Швейцарський розробник криптовалютних гаманців Tangem AG розпочав платіжне партнерство з Visa

Visa і Tangem представили платіжний гаманець з криптовалютою

Visa і Tangem представили платіжний гаманець з криптовалютою Фото: freepik.com, flaticon.com

Результатом співпраці стане платіжна картка Visa, поєднана з апаратним гаманцем, що дозволяє користувачам Tangem здійснювати платежі за допомогою своїх криптовалют у торговельних точках, які приймають до оплати картки Visa.

«Ми раді, що Visa вирішила співпрацювати з Tangem, одним з найбільш надійних і безпечних рішень для персонального зберігання криптовалют, — сказав Андрій Куренних, співзасновник і генеральний директор Tangem. — Наші користувачі отримають рішення «два в одному» — зручність звичайної банківської картки і можливості криптогаманця для самостійного зберігання криптовалюти, все в одній картці».

Куренних додав, що це партнерство допоможе «подолати розрив між традиційними банківськими послугами і цифровими активами, полегшивши повсякденним користувачам навігацію і використання переваг обох світів».

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Нове рішення відрізняється від традиційних кастодіальних рішень, які покладаються на сторонні організації для управління коштами користувачів. У цьому випадку картка Tangem містить приватний ключ, вбудований у чіп, і вимагає використання фізичної картки для кожної транзакції, що гарантує, що користувачі завжди контролюють свої активи.

Зараз сектор криптовалют і блокчейну знаходиться на переломному етапі. Це той самий критичний момент або, принаймні, дуже схожий на той, в якому завжди перебував сектор криптовалют і цифрових активів — момент, коли на перший план виходять регуляторні зміни, сумісність і масштабованість, а також інституційне визнання.

Регулювання, зручність використання і прийняття — це три теми і тенденції, які, на думку спостерігачів, визначатимуть майбутнє Web3, майбутнє, яке вже більше десяти років перебуває в стадії розробки.

Незважаючи на те, що криптовалюта як основний платіжний механізм ще не витіснила більш традиційні методи, незважаючи на зростання цифрових транзакцій, криптовалюта все має певний успіх як фінансовий актив. Однією з найбільш нагальних проблем, що стоять перед криптовалютою, є необхідність чіткого регулювання для захисту споживачів, запобігання шахрайству та стимулювання інституційних інвестицій.

Нагадаємо, що Visa запустила корисну послугу для мандрівників. Visa запустила нову послугу Digital Emergency Card Replacement, яка забезпечує швидку заміну карток користувачам по всьому світу.

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За матеріалами: PYMNTS.

Рубрики: VisaГрошіКриптовалютиСвітНовиниПлатіжні системиТехнології
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