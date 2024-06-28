Visa запустила корисну послугу для мандрівників

Visa запустила нову послугу Digital Emergency Card Replacement, яка забезпечує швидку заміну карток користувачам по всьому світу

«Коли власники карток отримують нову картку, яку Visa надсилає від імені емітента, вони можуть перевірити її автентичність і додати до свого цифрового гаманця», — йдеться в прес-релізі Visa.

Ця додаткова послуга, що отримала назву Digital Emergency Card Replacement, покликана запропонувати зручне, швидке і безпечне рішення для власників карток, які втратили свою картку під час подорожі.

«Ми всі відчували цей момент паніки під час відпустки — втрату картки і відчуття, що опинилися в скрутному становищі, — зазначає Кетлін Пірс-Гілмор (Kathleen Pierce-Gilmore), керівниця відділу емісійних рішень Visa, в прес-релізі. — Наше нове рішення для екстрених карток вирішує саме ці проблеми».

Ця нова пропозиція забезпечує додатковий рівень допомоги від Глобальної служби підтримки клієнтів Visa (GCAS), яка має потужну дистриб’юторську мережу, налагоджені партнерські відносини, а також швидке виробництво та доставку карток на п’яти континентах, зазначається в релізі.

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Нова послуга цифрової екстреної заміни карток дозволяє емітентам не лише надавати рішення для власників карток, але й підвищити рівень обслуговування клієнтів.

«Це безпрограшний варіант, який демонструє можливості цифрових платежів для покращення досвіду для всіх», — зазначила Пірс-Гілмор у прес-релізі.

За даними дослідження Visa Global Travel Intention Study, цифрові гаманці стали ключовою частиною подорожей для 74% американців. Особливо це стосується заможних мандрівників та міленіалів.

Готівка, з іншого боку, є джерелом стресу. Дослідження показало, що мандрівники вважають за краще користуватися нею, але водночас хвилюються, що її можуть вкрасти, а також про необхідність платити за конвертацію валюти. Крім того, вони часто виявляють, що у них залишилася невикористана місцева валюта, і відчувають себе зобов’язаними зробити покупку, щоб її використати.

Раніше ми писали, що Visa також створила генеративний ШІ-інструмент, який присвоює транзакціям бали ризику в режимі реального часу, щоб активно протидіяти атакам кіберзлочинців.

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За матеріалами pymnts.com.