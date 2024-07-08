Чи підвищать Visa та Mastercard комісії для туристичних карток

Обидва платіжні гіганти Visa та Mastercard вирішили продовжити до 2029 року ліміти на комісії, встановлені для туристичних карток п’ять років тому в рамках договору з антимонопольними регуляторами ЄС

Нагадаємо, що найбільший у світі оператор платіжних мереж — Visa та її найближчий конкурент — Mastercard у 2019 році погодилися на обмеження комісії в 0,2% на платежі дебетовими картками, що здійснюються в магазинах за межами ЄС, і на обмеження комісії в 0,3% на платежі кредитними картками, щоб врегулювати антимонопольне розслідування в ЄС і уникнути великих штрафів.

Обмеження комісійної винагороди має закінчитися в листопаді цього року. Цей крок став наслідком тривалого розслідування, яке проводилося антимонопольним органом ЄС за скаргою бізнес-лобі EuroCommerce, поданою у 1997 році.

Комісія, яка діє як антимонопольний наглядовий орган ЄС, заявила, що обидві компанії добровільно погодилися на продовження дії граничних тарифів після 2024 року.

«Міжрегіональні комісії за транзакції за дебетовими та кредитними картками за цими схемами залишатимуться обмеженими ще протягом 5 років до листопада 2029 року, — йдеться в заяві Європейської комісії. — Для операцій за наявною карткою (офлайн) комісія залишатиметься обмеженою на рівні 0,2% для дебетових карток та 0,3% для кредитних карток. Для транзакцій за відсутності картки (в інтернеті) максимальна комісія залишиться на рівні 1,15% для дебетових карток і 1,5% для кредитних карток».

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«Зобов’язання, узгоджені з ЄК у 2019 році, і це нове зобов’язання визнають, що транскордонні транзакції електронної комерції принципово відрізняються від платежів у магазинах», — йдеться в електронному листі Visa.

У Visa заявили, що розширені обмеження комісії забезпечують ринкову впевненість щодо міжрегіональних курсів обміну.

Visa і Mastercard встановлюють і стягують з торговців, які приймають їхні дебетові та кредитні картки, комісію за обмін, також відому як «плата за проведення пальцем по екрану». Ці збори приносять прибуток банкам та іншим емітентам карток.

Однак регуляторний орган ЄС попередив, що розпочне розслідування, якщо знайде конкретні докази того, що нинішні ліміти більше не є прийнятними.

Раніше ми писали, що Visa запустила нову послугу Digital Emergency Card Replacement, яка забезпечує швидку заміну карток користувачам по всьому світу.

Також нагадаємо, що Mastercard планує повну токенізацію е-комерції в Європі.

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За матеріалами reuters.com.