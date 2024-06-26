Суд США відхилив угоду на $30 млрд між Visa, Mastercard та бізнесом

Федеральний суддя, який розглядає попереднє врегулювання між Mastercard, Visa та роздрібними торговцями, відхилив угоду. Платіжним системам, ймовірно, доведеться піти на додаткові поступки, щоб вирішити свою давню суперечку з бізнесом

Mastercard і Visa, дві найбільші мережі кредитних карток у світі, у березні досягли запропонованої ними антимонопольної угоди на $30 млрд з продавцями США. Угода повинна дозволити знизити комісію за свайп або комісію за обмін, яку продавець повинен платити, коли клієнт робить покупку за допомогою своєї картки.

Деталі рішення, винесеного у вівторок суддею Марго Броді з окружного суду США Східного округу Нью-Йорка, не оприлюднені. Але в опублікованій судом записці зазначено, що вона «навряд чи дасть остаточне схвалення» попереднього врегулювання за відсутності будь-яких змін.

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Деталі угоди

Запропоноване врегулювання, яке залежало від остаточного схвалення суду, стало результатом тривалого колективного позову антимонопольного законодавства у 2005 році. У позові продавці стверджували, що Mastercard, Visa та банки, які випускають картки разом з ними, домовилися стягувати з компаній завищені комісії за свайп і перешкоджали їм спрямовувати своїх клієнтів до інших, дешевших варіантів оплати.

Роздрібні торговці зазвичай стягують 2% від загальної суми транзакції клієнта у вигляді комісії за проведення, але, згідно з галузевими оцінками, вона може досягати 4% для деяких бонусних карток преміумкласу. Запропоноване врегулювання знизило б ці комісії щонайменше на 0,04% процентних пунктів протягом мінімум трьох років.

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Згідно з попередньою угодою, платіжні системи заперечували будь-які правопорушення та погоджувалися зберегти ставки комісії за свайп, які існували станом на 31 грудня 2023 року, протягом п’яти років. Visa та Mastercard також погодилися скасувати антиконкурентні обмеження, щоб торговці могли пропонувати клієнтам інші бажані варіанти карток.

За даними Visa, понад 90% продавців, які погодилися на попередній розрахунок із Visa та Mastercard, були малими підприємствами. Тим не менш, Національна федерація незалежного бізнесу розглядає це як «тимчасове полегшення» для малого бізнесу, а не як довгострокове рішення. А великі ритейлери були ще більшими критиками даної угоди.

Нагадаємо, Visa та Mastercard погодилися виплатити $197 млн для врегулювання колективного позову мільйонів споживачів, які звинувачують фінансові платіжні компанії у штучному завищенні комісій за доступ до готівки.

Мирова угода стосується споживачів, які знімали готівку в банкоматах, що обслуговуються банками, починаючи з 2007 року.

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За матеріалами CNN