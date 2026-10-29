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Stripe запустила миттєві перекази для бізнесу без комісії

29.10.2026 12:00
Микола Деркач

Stripe запустила Stripe Pay — інструмент для миттєвих переказів між компаніями без комісії. Бізнес може знайти одержувача за профілем Stripe і надіслати йому кошти з Dashboard або командного рядка

Stripe запустила миттєві перекази для бізнесу без комісії
Фото: chatgpt.com

Сервіс працює всередині платіжної екосистеми Stripe. Щоб переказати гроші, компанія шукає контрагента за його публічним іменем профілю або унікальним ідентифікатором, вводить суму й підтверджує операцію. За даними Stripe, кошти надходять миттєво, а сама транзакція не має комісії.

Для відправлення на рахунку платника мають бути кошти. Одержувачеві потрібен фінансовий рахунок, пов’язаний із профілем Stripe. Перш ніж завершити операцію, користувач може перевірити дані адресата — щоб не помилитися. Якщо потрібної компанії немає в списку, її можна знайти через каталог бізнес-профілів.

Перекази доступні у Stripe Dashboard і через інтерфейс командного рядка (CLI). Для CLI передбачений тестовий режим: він дає змогу перевірити одержувача, суму, валюту та рахунок, не переміщуючи реальні кошти. Командний рядок також може бути корисним компаніям, які автоматизують частину фінансових операцій.

Хто зможе скористатися Stripe Pay

Ключова умова — обидві сторони мають бути користувачами Stripe, а їхні профілі повинні бути пов’язані з відповідними фінансовими рахунками. Тому новий інструмент не замінює звичайні банківські перекази між будь-якими компаніями. Він спрощує розрахунки всередині платформи: замість того щоб щоразу вводити банківські реквізити, платник обирає бізнес за профілем.

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Чим новий інструмент відрізняється від звичайної оплати

Stripe Pay призначений саме для переказів між бізнесами, а не для приймання платежів від покупців. Для компаній, які вже використовують Stripe, пошук за профілем може спростити ідентифікацію контрагента та прибрати повторне введення реквізитів. Проте перевага залежить від того, чи підключені до платформи обидва учасники переказу.

Stripe оголосила про запуск 27 жовтня. Як повідомляє англомовне видання PYMNTS, сервіс дає змогу знаходити компанії за профілем і надсилати кошти без комісії; доступ до переказу залежить від наявності фінансових рахунків, пов’язаних з акаунтами.

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Джерело: PYMNTS.

Рубрики: E-commerceСвітНовиниПлатіжні системи
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