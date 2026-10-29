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У Coinbase стався витік даних клієнтів: що відомо

29.10.2026 10:40
Микола Деркач

У Coinbase підтвердили інцидент у стороннього постачальника аналітики: контактні дані невеликої частини клієнтів могли опинитися у сторонніх осіб, однак системи біржі та кошти користувачів не постраждали

У Coinbase стався витік даних клієнтів: що відомо
Фото: chatgpt.com

Криптобіржа повідомила, що інцидент стався в Amplitude — зовнішньому сервісі, який використовують для аналітики. За даними Coinbase, йдеться про «невелику частину» клієнтських даних. Компанія не оприлюднила точну кількість користувачів і повний перелік інформації, яка могла бути доступна стороннім особам.

Coinbase заявляє, що не знайшла ознак несанкціонованого доступу до власних систем. Кошти клієнтів також не зачеплені. Отже, за наявною інформацією, інцидент пов’язаний із підрядником, а не зі зламом самої криптобіржі. Постраждалих користувачів і регуляторів компанія повідомляє окремо.

Які дані могли опинитися під ризиком

Finextra пише про контактні дані, однак деталей щодо конкретних полів Coinbase поки не навела. Тому не варто поширювати непідтверджені списки нібито викрадених адрес, телефонів чи інших відомостей. Масштаб інциденту та склад даних мають стати зрозумілішими після завершення перевірки й повідомлення користувачів, яких він стосується.

Навіть обмежена контактна інформація може бути корисною шахраям для адресних повідомлень. Знаючи, що людина користується Coinbase, зловмисник може видати себе за підтримку біржі, попросити «перевірити акаунт» або налякати блокуванням коштів. Персоналізований лист чи дзвінок не підтверджує, що з вами зв’язалася справжня компанія.

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Як уберегти акаунт від фішингу

Не передавайте нікому пароль, коди двофакторної автентифікації чи фразу відновлення гаманця. Справжня підтримка не просить переказати криптовалюту на «безпечну адресу» і не вимагає повідомляти секретні дані в листуванні. Якщо отримали підозріле звернення, не переходьте за його посиланнями: самостійно відкрийте застосунок або введіть адресу Coinbase у браузері.

Також варто ввімкнути двофакторний захист, використовувати унікальний пароль і перевірити налаштування безпеки акаунта. Якщо Coinbase надішле персональне повідомлення про інцидент, його можна звірити через офіційний застосунок або сайт. Не публікуйте отриманий лист із приватними даними та не відповідайте відправнику, доки не перевірили його адресу.

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Джерело: Finextra.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниТехнології
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