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НБУ застосував заходи впливу до 6 фінустанов

29.10.2026 10:00
Микола Деркач

Нацбанк застосував заходи до шести небанківських установ: трьом фінансовим компаніям винесли письмові застереження, ще двом установам наказали усунути порушення, а платіжну установу оштрафували на 680 тис. грн

НБУ застосував заходи впливу до 6 фінустанов
Фото: chatgpt.com

Рішення ухвалили 26 жовтня комітети Національного банку, що відповідають за нагляд за банківським і небанківським фінансовим ринками та оверсайт платіжної інфраструктури. Підставами стали недоліки корпоративного управління та внутрішнього контролю, порушення правил звітування, перевищення обмеження на непрофільні доходи й ненадання повної інформації на запит регулятора. Для кожної установи НБУ визначив окремий захід і строк, у який потрібно виправити порушення або сплатити штраф.

Три компанії отримали письмові застереження

Письмові застереження отримали ТОВ «Фінпром Маркет», ТОВ «ФК «Конкорд Факторинг» і ТОВ «Ін-Фактор». «Фінпром Маркет» також є відповідальною особою небанківської фінансової групи «ВСК Груп». Перші дві компанії мають усунути недоліки у корпоративному управлінні та внутрішньому контролі. «Ін-Фактор» порушив правила подання звітності до НБУ та не забезпечив належної перевірки даних у звітних файлах. Виправити ці недоліки потрібно до 17 листопада.

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Дві установи мають виправити порушення

Вимоги регулятора отримали ТОВ «ФК «Акцент Фінанс» і ПТ «Ломбард «Черкаська позика» за участю ТОВ «Лаін» та ТОВ «Вала». Станом на 1 липня частка доходів «Акцент Фінанс» від діяльності, не пов’язаної з фінансовими послугами, перевищила встановлену межу у 20% загальних доходів. Компанія має привести діяльність у відповідність до законодавства до 31 грудня 2026 року.

Ломбард не подав НБУ регуляторну звітність за серпень 2025 року у визначений строк. Усунути це порушення та налагодити звітування потрібно до 17 листопада 2026 року.

Платіжну установу оштрафували на 680 тис. грн

Штраф призначили ТОВ «ПУ «Контрактовий дім» за ненадання повної та достовірної інформації на запит регулятора під час безвиїзного нагляду. Компанія має сплатити 680 тис. грн протягом п’яти робочих днів після отримання рішення НБУ.

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Джерело: Національний банк України.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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