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Вчені створили цемент, який накопичує електроенергію

27.10.2026 13:40
Микола Деркач

Стіни й перекриття будинків у майбутньому зможуть не лише тримати навантаження, а й накопичувати електроенергію. Дослідники створили цементний суперконденсатор і вже використали його для живлення світлодіодів

Вчені створили цемент, який накопичує електроенергію

Фото: chatgpt.com

Розробку описали в журналі ACS Nano. Експериментальний матеріал поєднує здатність зберігати заряд із міцністю на стиснення, порівнянною з комерційним бетоном для плит і сходів.

Як цемент перетворили на накопичувач

Команда змішала цемент, вуглецеві нанотрубки та технічний вуглець у чорнило для 3D-друку. З нього на невеликій бетонній плиті надрукували електроди, схожі на переплетені пальці.

Коли цемент взаємодіяв із водою, його пори заповнювалися водою та іонами. Завдяки близькому розташуванню електродів заряджені частинки долали коротший шлях, що підвищило ефективність пристрою.

Три суперконденсатори на одній плиті з’єднали між собою та заживили невелику групу світлодіодів. У перспективі такі елементи могли б забезпечувати аварійне освітлення й автономні датчики.

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Чи зможе будинок замінити батарею

Суперконденсатори швидко приймають і віддають енергію, проте зазвичай зберігають її менше, ніж акумулятори. Ідея полягає в частому підзаряджанні від відновлюваних джерел, наприклад сонячних панелей.

Є й температурне обмеження: приблизно за −18 °C характеристики прототипу починали погіршуватися. Дослідники планують підвищити його стійкість до холоду.

Редакція PSM звертає увагу, що живлення світлодіодів у лабораторії ще не означає можливості забезпечити електрикою цілу оселю. Для України такий напрям цікавий у контексті автономності будівель, однак перед практичним застосуванням потрібні дані про масштабування, вартість і безпеку конструкцій. Наразі йдеться про експериментальний накопичувач, а не готовий будівельний продукт.

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Джерело: American Chemical Society.

Рубрики: НовиниТехнологіїНаука
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