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В Австралії випробовують нову батарею для зберігання сонячної енергії

21.10.2026 12:00
Микола Деркач

Компанія ArcActive запустила пілотну систему накопичення енергії, яка має допомогти бізнесу використовувати сонячну електрику пізніше та скорочувати витрати на її купівлю з мережі

В Австралії випробовують нову батарею для зберігання сонячної енергії

Фото: chatgpt.com

Новозеландська ArcActive розпочала випробування вдосконаленої свинцево-кислотної батареї в кампусі Університету Дікіна у штаті Вікторія. Проєкт підтримує енергетична компанія Origin Energy.

Установку підключили до університетської мікромережі, яка поєднує сонячну генерацію та накопичення енергії. Це дозволяє перевіряти технологію в умовах реального енергоспоживання.

Розробка орієнтована на комерційні та промислові підприємства. Вони зможуть накопичувати сонячну електроенергію для подальшого використання та менше купувати її з мережі в години високих цін.

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ArcActive змінила внутрішню конструкцію звичного свинцево-кислотного акумулятора. Комірки розташовані шарами, а струм проходить безпосередньо між ними. За поясненням розробника, це зменшує електричний опір.

Інша особливість — тривимірний скловолоконний каркас усередині негативного електрода. Він підтримує активний матеріал і допомагає зберігати пористість, необхідну для доступу електроліту. Такий підхід має поліпшити приймання заряду та продовжити ресурс батареї.

Компанія прагне знизити загальну вартість впровадження накопичувачів, яка включає не лише обладнання, а й монтаж, погодження та страхування. Однак запуск пілота ще не підтверджує економічність технології в масовому використанні.

Редакція PSM звертає увагу, що для бізнесу в Україні подібні розробки можуть бути цікавими як спосіб ефективніше використовувати власну сонячну генерацію. Практичну цінність нової батареї визначатимуть результати випробувань: ресурс, втрати енергії та повна вартість встановлення й експлуатації.

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Джерела: Energy-Storage.News, ArcActive.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїНаука
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