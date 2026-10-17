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Вчені створили плівку, яка охолоджує електроніку без електрики

17.10.2026 13:00
Микола Деркач

Південнокорейські науковці розробили незвичайний матеріал, здатний знижувати температуру електронних пристроїв без додаткового електроживлення та подачі води. Під час випробувань нова плівка охолодила поверхню обладнання на 18,2°C, а ефект зберігався понад 12 годин

Вчені створили плівку, яка охолоджує електроніку без електрики

Фото: chatgpt.com

Технологія може стати альтернативою традиційним системам охолодження, які використовують вентилятори, насоси та значну кількість енергії.

Як працює плівка, що охолоджує сама себе

Розробку представили дослідники Південнокорейського інституту науки і технологій Тегу-Кьонбук (DGIST).

В основі матеріалу — наноцелюлоза, здатна накопичувати вологу, та спеціальні органічні іонні сполуки, які активно поглинають воду з навколишнього повітря.

Принцип роботи нагадує природне охолодження людського тіла під час випаровування поту.

Плівка поступово накопичує вологу, а коли електронний пристрій нагрівається, вода починає випаровуватися. Цей процес відводить тепло від поверхні обладнання без додаткових витрат електроенергії.

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Що показали експерименти

Під час тривалого випробування температура поверхні електронного пристрою знизилася із 72,3°C до 54,1°C.

Таким чином, різниця становила 18,2°C, а охолоджувальний ефект спостерігався понад 12 годин.

Ще одна перевага матеріалу — його гнучкість. Плівка добре прилягає до металу, скла та напівпровідників навіть після висихання.

Крім того, на відміну від деяких інших вологопоглинальних матеріалів, нова розробка не спричиняє корозії. Завдяки цьому її можна наносити безпосередньо на поверхню електронних компонентів без додаткового захисного покриття.

Де використовуватимуть нову технологію

Одним із перспективних напрямів застосування є датацентри, які забезпечують роботу систем штучного інтелекту. Їхнє обладнання виділяє багато тепла, а охолодження потребує значних ресурсів.

Також матеріал потенційно можна використовувати у смартфонах, компактній електроніці та акумуляторних системах електромобілів.

Водночас технологія ще потребує подальших випробувань. Зокрема, необхідно оцінити її довговічність та ефективність за різних умов експлуатації.

На думку редакції PSM, головна перевага розробки полягає у можливості зменшити енергоспоживання систем охолодження без ускладнення конструкції пристроїв. Особливо перспективним цей підхід може стати для датацентрів, проте його практична цінність залежатиме від стабільності роботи в реальних умовах.

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Джерело: Tech Xplore.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїНаука
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