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Учені створили батарею, яка підлаштовується під форму дрона

12.10.2026 11:50
Микола Деркач

Дослідники розробили літій-сірчану батарею, яку можна інтегрувати у вигнуті конструкції. Після надання циліндричної форми експериментальна комірка зберегла 94% ємності плоскої

Учені створили батарею, яка підлаштовується під форму дрона

Фото: chatgpt.com

Про розробку науковці повідомили у журналі Advanced Composites and Hybrid Materials. Дослідження опублікували 1 жовтня.

Основою нового електрода стала вуглецева тканина, на якій виростили нанодроти зі сполуки нікелю, кобальту та селену. Така структура забезпечує проходження електронів і допомагає зберігати контакт між складовими електрода під час згинання.

Саме тріщини, відшарування матеріалів і втрата електричного контакту ускладнюють використання літій-сірчаних батарей у деталях складної форми.

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Під час випробувань каркас електрода витримав 1000 циклів згинання з радіусом 2,5 мм. Потім із випробуваних електродів зібрали акумуляторні комірки. Їхні характеристики розряджання були порівнянними з характеристиками комірок, виготовлених з електродів, які не піддавали згинанню.

Науковці також перевірили інтеграцію батарей у циліндричні, овальні та квадратні конструкції, а також у деталь опори дрона. Після встановлення та фіксації вони залишалися працездатними.

Водночас тисяча згинань не означає тисячу циклів заряджання. Дослідження демонструє можливість пристосувати акумулятор до геометрії пристрою, але ще не підтверджує готовність технології до серійного виробництва.

Редакція PSM звертає увагу, що для українських розробників дронів і робототехніки цікавий сам підхід до використання простору всередині конструкції. Однак його практичну цінність визначатимуть також безпека, ресурс і вартість майбутніх батарей.

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Рубрики: СвітНовиниТехнологіїНаука
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