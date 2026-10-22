Вчені навчилися передавати дані без активного радіосигналу

Дослідники Стенфордського університету (США) продемонстрували бездротове передавання даних без створення звичного радіосигналу. Замість нього використали тепловий шум — слабкі електричні коливання в провідниках. Після вдосконалення системи швидкість передавання інформації зросла в 100 разів

Як передавати дані за допомогою шуму

У звичайному радіозв’язку передавач генерує сигнал, витрачаючи енергію. Нова технологія працює інакше: вона змінює відбиття теплового шуму, який існує незалежно від передавача.

Науковці встановили антену зі схемою, здатною перемикатися між двома станами — розімкненим і замкненим колом. Один відповідає нулю, інший — одиниці. Так формується двійковий код для передавання інформації.

Приймач підсилює відбитий шум і визначає, який стан обрав передавач. Для нього сигнал здається то «теплішим», то «холоднішим», хоча фактична температура обладнання не змінюється.

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Що показали експерименти

Пристрої випробували в екранованій камері, захищеній від сторонніх сигналів. Дослідники змінювали відстань між передавачем і приймачем, аналізували шум та створили математичну модель каналу зв’язку.

Використавши її для налаштування обладнання, команда збільшила швидкість передавання даних у 100 разів порівняно з початковим прототипом. Це не означає, що технологія у 100 разів швидша за Wi-Fi: йдеться лише про вдосконалення лабораторної системи.

За оцінкою науковців, звичайний радіопередавач може витрачати до 1000 разів більше енергії на передавання інформації. Водночас повністю без живлення система не працює: приймачу потрібен підсилювач.

Де можуть використовувати технологію

Розробка орієнтована на невеликі обсяги даних, наприклад показники датчиків вологості ґрунту або стану обладнання. Вона також може бути корисною поблизу медичних приладів, чутливих до радіоперешкод.

Поки систему перевірили лише в лабораторії. Наступні завдання — налагодити роботу кількох передавачів і забезпечити зв’язок за наявності сторонніх шумів.

Редакція PSM звертає увагу, що головна перевага такого підходу — не рекордна швидкість, а потенційне скорочення витрат енергії на обмін короткими повідомленнями.

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Джерело: Stanford University.