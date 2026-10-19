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Учені створили комп’ютерну пам’ять, яка працює на воді

19.10.2026 11:20
Микола Деркач

Американські науковці створили експериментальний чип, який здатний зберігати інформацію без використання електронної пам’яті. Замість електричних сигналів пристрій використовує потоки рідини та мікроскопічні гнучкі волокна. У перспективі технологія може допомогти створювати роботів, здатних працювати там, де звичайна електроніка виявляється ненадійною

Учені створили комп’ютерну пам’ять, яка працює на воді

Фото: chatgpt.com

Як вода може зберігати інформацію

Розробку представили дослідники Єльського університету. Вони створили мініатюрний чип із системою каналів, глибина яких становить приблизно половину товщини людської волосини.

Усередині розміщені гнучкі мікроволокна, які змінюють своє положення під тиском рідини. Кожне волокно може перебувати у двох стабільних станах, що відповідають цифровим значенням 0 та 1.

Коли вода проходить каналами, вона переміщує волокна. Їхнє положення залежить від попередніх потоків, тому система здатна зберігати інформацію про те, що відбувалося раніше.

Фактично роль елементів пам’яті виконують механічні структури, а не транзистори.

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Чим розробка відрізняється від звичайних чипів

Традиційна комп’ютерна пам’ять зберігає інформацію завдяки електронним компонентам. Новий пристрій використовує фізичну взаємодію між рідиною та волокнами.

Важливо, що окремі елементи можуть впливати один на одного. Завдяки цьому дослідники отримали не просто незалежні комірки пам’яті, а взаємопов’язану систему, поведінка якої визначається історією руху рідини.

Поки йдеться про лабораторний прототип, а не повноцінну заміну оперативної пам’яті комп’ютерів.

Навіщо роботам водяна пам’ять

Одним із можливих застосувань є м’яка робототехніка. Такі роботи використовують гнучкі конструкції та можуть працювати в умовах, де традиційне обладнання має обмеження.

У майбутньому рідина могла б передавати керувальні сигнали, а мережа волокон — зберігати попередні стани й впливати на наступні рухи.

Науковці також планують перевірити, чи можна навчати такі системи виконувати завдання. Проте здатність до повноцінного навчання поки не продемонстрована.

На думку редакції PSM, головна цінність відкриття полягає в можливості зберігати інформацію без традиційних електронних компонентів. Якщо технологію вдасться масштабувати, вона може стати основою спеціалізованих систем керування для роботів, хоча конкурувати зі звичайними комп’ютерними чипами їй поки зарано.

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Джерело: Phys.org.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїНаука
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