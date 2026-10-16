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Вчені створили кристал часу, що допоможе роботам змінювати форму

16.10.2026 19:00
Микола Деркач

Міжнародна команда інженерів створила матеріал із роботизованих елементів, які самостійно узгоджують свої рухи. У перспективі це може дозволити одній конструкції змінювати форму та напрямок переміщення без окремого механізму для кожного завдання

Вчені створили кристал часу, що допоможе роботам змінювати форму

Фото: chatgpt.com

Про розробку повідомив Бірмінгемський університет. Результати дослідження опублікували 14 жовтня в Nature.

Як працює роботизований матеріал

Конструкція поєднує пружні деталі, датчики, електроніку та приводи. Сусідні елементи впливають один на одного, але несиметрично: реакція першого на другий не обов’язково повторюється у зворотному напрямку.

Завдяки такій взаємодії дрібні коливання поступово перетворюються на більші й повільніші хвилі, доки вся структура не починає рухатися в одному ритмі. Цей стійкий повторюваний стан дослідники називають «кристалом часу». Роль його складових тут виконують роботизовані модулі.

Спочатку команда випробувала стільникову конструкцію з 37 активних елементів. Після подолання порога нестійкості вони починали коливатися приблизно 30 разів на секунду, а згодом переходили до спільного руху. Схожий ефект отримали у пружному кільці з 24 моторизованих модулів: швидкі локальні деформації поступалися повільному колективному циклу. Випадкові збурення не руйнували цього порядку.

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Навіщо це роботам

Наступна мета — навчити один матеріал підтримувати кілька стійких режимів руху. Перемикання між ними могло б забезпечувати різні зміни форми або напрямки переміщення. Координація при цьому виникала б із взаємодії модулів, а не покрокових команд центрального контролера.

Дослідники також планують перейти до тривимірних матеріалів, здатних згинатися, скручуватися та зсуватися. Поки це напрям подальших досліджень, а не готовий універсальний робот.

На думку редакції PSM, для української робототехніки цінність такого підходу — у перспективі створення конструкцій, які пристосовують форму до завдання. Однак практичне застосування потребуватиме перевірки міцності, енергоспоживання та роботи під навантаженням.

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Джерело: Phys.org.

Рубрики: СвітНовиниНаука
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