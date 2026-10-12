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Плаває як медуза, рухається як риба: вчені показали нового робота

12.10.2026 16:30
Микола Деркач

Дослідники розробили м’якого підводного робота, який рухається вгору, вниз, уперед і назад, зависає на місці та обертається. Для цього конструкції достатньо лише двох приводів

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Фото: chatgpt.com

Про розробку 7 жовтня повідомив Університет штату Північна Кароліна. Результати дослідження опублікували в Science Advances.

Джерелом натхнення стали морські лілії — безхребетні, які координують рухи своїх кінцівок для переміщення у воді. Робот має центральний диск із двома приводами та чотири пружні «крила», здатні згинатися та повертатися у вихідне положення.

«Поєднуючи ці три режими, ми можемо маневрувати роботом у трьох вимірах», — пояснив професор машинобудування та аерокосмічної інженерії Цзе Їнь.

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У режимі «медузи» робот одночасно рухає всіма крилами: швидкі помахи піднімають його, повільні допомагають утримуватися на місці. Коли приводи вимикають, він опускається.

У режимі «риби» працює один привід, а рух крила штовхає апарат уперед або назад. Почергове вмикання двох приводів створює обертання — так званий режим «ротора».

Маневреність забезпечує механіка самої конструкції. Це дозволяє отримати різні рухи без великої кількості окремих приводів і складних механізмів.

Команда продемонструвала використання робота з камерою та піднімання предметів під водою, зокрема спільними зусиллями кількох пристроїв. Наступним напрямом роботи має стати повністю бездротова версія.

Редакція PSM звертає увагу, що для України перспективним напрямом застосування підводної робототехніки є обстеження водойм та інфраструктури. Проте для таких завдань новій конструкції ще знадобляться перевірки автономності, надійності й роботи на течії.

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Рубрики: СвітНовиниНаука
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Плаває як медуза, рухається як риба: вчені показали нового робота

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