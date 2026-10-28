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Оплата без картки: Mastercard розширює Pay by Bank у Європі

28.10.2026 17:10
Микола Деркач

ZEN.COM і Mastercard розширюють Pay by Bank у дев’яти країнах Європи: клієнти зможуть поповнювати цифрові гаманці з банківського рахунку, а продавці — приймати прямі платежі

Оплата без картки: Mastercard розширює Pay by Bank у Європі
Фото: ChatGPT

Сервіс запускають на базі Mastercard Open Finance. Він дає змогу переказувати гроші безпосередньо з рахунку покупця на рахунок продавця або у цифровий гаманець. Для цього клієнт підтверджує операцію через свій банк, а платіж проходить за моделлю account-to-account — «рахунок-рахунок».

Одна інтеграція для дев’яти країн

Платежі вже підтримують у Німеччині, Австрії, Іспанії, Бельгії, Нідерландах, Італії, Португалії, Ірландії та Литві. За повідомленням компаній, підключення через єдину інфраструктуру Mastercard має спростити вихід Zen.com на різні ринки. Продавці зможуть додати новий спосіб оплати на касі, а користувачі — поповнювати електронні гаманці банківським переказом.

Для покупця такий варіант означає ще один спосіб розрахуватися онлайн — поряд із карткою, електронним гаманцем та іншими методами. Продавець отримує можливість приймати перекази напряму. Водночас фактична зручність залежатиме від того, наскільки зрозуміло працюватиме підтвердження в застосунку банку, як швидко надходитимуть кошти та які умови встановлять конкретні платформи.

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Чи зможуть перекази замінити картку

Pay by Bank належить до відкритих фінансів і спирається на платіжні перекази між банківськими рахунками. Такий підхід може бути альтернативою картці в окремих сценаріях, але поки не означає її повної заміни: покупцям важливі швидка оплата, зрозуміле повернення коштів і захист у разі помилки, а бізнесу — надійна обробка великої кількості операцій.

Опитування Token.io та Open Banking Expo, згадане Finextra, показало, що Pay by Bank уже пропонують або приймають 72% опитаних банків і 87% платіжних сервісів. Водночас 59% респондентів назвали регулярні платежі й оплату в один клік ключовими для ширшого поширення цього способу. Це свідчить: інфраструктура розвивається, але користувацький досвід і досі визначатиме, чи стане переказ звичною опцією на касі.

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Джерело: Finextra.

Рубрики: БанкиСвітНовиниПлатіжні системи
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