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НБУ хоче змінити порядок перевірок платіжної інфраструктури

27.10.2026 11:20
Микола Деркач

Національний банк України пропонує уточнити порядок моніторингу платіжної інфраструктури. Зміни стосуються планування виїзних перевірок, затвердження річного плану та його подальшого коригування

НБУ хоче змінити порядок перевірок платіжної інфраструктури

Фото: НБУ

Про це йдеться в оприлюдненому для обговорення проєкті постанови НБУ. Зауваження та пропозиції до документа приймаються до 4 листопада 2026 року.

Що пропонують змінити

Регулятор планує внести зміни до Положення про проведення виїзного та безвиїзного моніторингу об’єктів оверсайта платіжної інфраструктури. Зокрема, пропонується уточнити процедуру планування виїзного моніторингу, погодження та затвердження річного плану.

Окремо документ визначає процедуру та підстави внесення змін до цього плану. Отже, йдеться про організацію перевірок учасників платіжної інфраструктури, а не про запровадження нових правил переказів для громадян.

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Для чого потрібен оверсайт

Оверсайт — це діяльність Національного банку, спрямована на безперервну, надійну та ефективну роботу платіжної інфраструктури. Він охоплює моніторинг її роботи, оцінювання відповідності законодавству та міжнародним стандартам, встановлення вимог, надання рекомендацій і застосування заходів впливу.

До об’єктів оверсайта належать, зокрема, оператори та учасники платіжних систем, технологічні оператори платіжних послуг і розрахункові банки. Для користувачів платіжних сервісів робота цієї інфраструктури важлива, оскільки забезпечує проведення розрахунків і переказів.

Редакція PSM звертає увагу, що запропоновані зміни наразі перебувають на стадії обговорення. Оприлюднення проєкту не означає набрання чинності новими вимогами: остаточну редакцію та строки їх застосування потрібно перевіряти після ухвалення постанови.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниПлатіжні системи
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