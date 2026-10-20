Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2026 — аналітика

У цьому матеріалі ми розглянемо, як змінилася кількість учасників фінансового ринку України за вересень 2026 року, кого оштрафував Нацбанк та хто втратив ліцензії

В Україні продовжує зменшуватися кількість небанківських фінансових установ. За підсумками вересня 2026 року ринок залишили ще дев’ять учасників. Найбільші зміни відбулися серед фінансових компаній, тоді як кількість страховиків, ломбардів і кредитних спілок залишилася незмінною.

Як повідомляє Національний банк України, станом на 1 жовтня в країні працювали 708 учасників небанківського фінансового ринку проти 717 місяцем раніше. Водночас кількість банків із чинною банківською ліцензією не змінилася — їх, як і раніше, 59.

Скільки фінансових компаній втратили ліцензії

У вересні Національний банк анулював усі ліцензії дев’яти фінансовим компаніям. Шість установ добровільно звернулися до регулятора із відповідними заявами, ще три втратили дозволи примусово.

Водночас на ринку з’явився новий учасник. НБУ видав ліцензію одній юридичній особі, яка після цього отримала статус фінансової компанії.

Також регулятор ухвалив низку рішень щодо зміни обсягу дозволених операцій:

одній компанії розширили обсяг ліцензії на надання фінансових послуг;

шести установам звузили перелік дозволених послуг;

одній фінкомпанії виключили з ліцензії окремий вид фінансових послуг;

ще одна чинна фінансова компанія отримала ліцензію на здійснення валютних операцій.

Крім того, протягом місяця Нацбанк примусово виключив із відповідних реєстрів дев’ять фінансових компаній, водночас включивши одну нову.

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Як змінилася структура фінансового ринку

Найпомітніше скорочення зафіксували серед фінансових компаній. Їхня кількість зменшилася із 378 до 370 установ.

Також на одного учасника стало менше серед колекторських компаній — їх залишилася 71 проти 72 на початку вересня.

В інших сегментах небанківського ринку кількість установ не змінилася.

Станом на 1 жовтня 2026 року в Україні працювали:

43 страховики ризикового страхування (non-life);

10 компаній зі страхування життя (life);

один страховик зі спеціальним статусом;

96 ломбардів;

76 кредитних спілок;

один лізингодавець;

40 страхових брокерів.

Незмінною залишилася й кількість фінансових груп. На ринку зареєстровано 14 банківських і 40 небанківських фінансових груп.

Що відбувається на платіжному ринку

Певні зміни у вересні відбулися й серед надавачів платіжних послуг.

Зокрема, кількість платіжних установ збільшилася із 15 до 17. Водночас фінансових установ, які мають право надавати платіжні послуги, стало менше — дев’ять замість 11.

Без змін залишилася кількість банків — емітентів електронних грошей (один) та операторів поштового зв’язку, які надають платіжні послуги (один).

На ринку також працюють 13 платіжних систем, створених резидентами України, з яких дві є державними, та 10 міжнародних платіжних систем. Їхня кількість за місяць не змінилася.

Водночас кількість комерційних агентів збільшилася зі 101 до 103. Технологічних операторів платіжних послуг залишилося 31, а кількість надавачів нефінансових платіжних послуг скоротилася із шести до чотирьох.

Скільки звернень отримав НБУ

Протягом вересня Національний банк опрацював нові запити учасників фінансового ринку щодо реєстраційних і ліцензійних процедур.

Загалом регулятор отримав 237 таких звернень.

Найбільше запитів надійшло від фінансових компаній і лізингодавців — 147. Ще 46 стосувалися страховиків, 30 — банків, а 14 — кредитних спілок і ломбардів.

Отже, небанківський фінансовий ринок України продовжує скорочуватися, насамперед через зменшення кількості фінансових і колекторських компаній. Водночас в окремих сегментах платіжного ринку кількість учасників зросла. Це свідчить про різноспрямовані зміни у фінансовому секторі, де паралельно з виходом частини установ продовжують з’являтися нові учасники та змінюватися умови роботи чинних компаній.

Кого та на скільки НБУ оштрафував у вересні 2026 року

Нацбанк у вересні 2026 року, згідно з офіційними даними, які публікувалися на сайті регулятора протягом місяця, оштрафував один банк та шість небанківських фінансових установ.

Для прикладу, у вересні минулого року НБУ оштрафував три банки та 10 небанківських фінансових компаній.

Нагадаємо, що у серпні 2026 року регулятор оштрафував один банк та сім небанківських фінансових установ. У серпні минулого року регулятор застосував такі заходи впливу до одного банку та двох небанківських установ. У липні НБУ оштрафував два банки та дев’ять небанківських фінансових установ. У червні 2026 року регулятор оштрафував три банки та одну небанківську фінансову установу.

У травні оштрафовано один банк та 14 небанківських фінансових установ. У квітні 2026 року Нацбанк оштрафував чотири небанківських фінансових установи. Банки НБУ цього місяця не штрафував. У березні два банки і 16 небанківських фінансових установ.

У лютому регулятор оштрафував один банк і чотири небанківські фінансові установи. Протягом січня 2026 року Нацбанк не застосував заходи впливу у вигляді штрафів до банків та оштрафував лише три небанківські фінансові компанії. Протягом грудня 2025 року застосував заходи впливу у вигляді штрафів до п’яти банків та 11 небанківських фінансових компаній.

У листопаді 2025 року — до двох банків та п’яти небанківських фінансових компаній. У жовтні — до семи банків та шести небанківських фінансових компаній. У вересні Нацбанк оштрафував три банки та 10 небанківських фінансових компаній.

У серпні оштрафовано один банк та дві небанківські фінансові компаній. У липні 2025 року НБУ застосував заходи впливу у вигляді штрафів до одного банку та дев’яти небанківських фінансових компаній. Також у червні регулятор оштрафував два банки та дев’ять небанківських фінкомпаній.

Хто отримав штрафи від регулятора у період з січня 2023 по липень 2025 року читайте у матеріалі.

Заходи впливу, застосовані до банків

АТ «Банк Траст-Капітал» — штраф у розмірі 20 500 000 грн за порушення вимог ряду вимог, зокрема, частин першої та другої статті 7 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про ПВК/ФТ) у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.

Також банк отримав письмове застереження.

Заходи впливу, застосовані до небанківських фінансових установ

ТОВ «УПР» — штраф у розмірі 16 509 000 грн за порушення вимог Закону України «Про платіжні послуги».

Також компанія отримала письмове застереження.

ТОВ «Профітгід» — штраф у розмірі 10 470 000 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Зазначене порушення призвело до ряду наслідків, зокрема, неналежного виконання установою обов’язку здійснювати управління ризиками, пов’язаними із запровадженням чи використанням існуючих інформаційних продуктів, ділової практики або технологій, у тому числі таких, що забезпечують проведення фінансових операцій без безпосереднього контакту з клієнтом, що є порушенням вимог пункту 25 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ.

Також компанія отримала письмове застереження.

АТ «Страхова Компанія «Інго» — штраф у розмірі 2 594 100 грн за порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання небанківських фінансових послуг.

Захід впливу до страховика застосовано за порушення вимог Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами).

Страховик не забезпечив створення та належне функціонування комплексної, адекватної та ефективної системи внутрішнього контролю, зокрема в частині запровадження та виконання заходів з контролю щодо процесів укладання договорів вхідного перестрахування на всіх організаційних рівнях.

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ТОВ «ФК «Альянс Капітал Груп»:

Штраф у розмірі 935 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних її діяльності, оновлювати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ. Штраф у розмірі 17 000 грн за порушення вимог частини першої статті 10 Закону України «Про валюту і валютні операції», пункту 6 розділу ІІ Правил № 140, що полягає в допущенні суттєвих помилок в інформації (статистичній звітності) про валютні операції, поданій установою до Національного банку.

ТОВ «ФК «Синергія» – штраф у розмірі 595 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів.

ТОВ «ФК «Голдана Плюс» – штраф у розмірі 255 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, частини п’ятої статті 9 Закону про ПВК/ФТ, пункту 10 розділу ІІ Положення № 107 у частині неналежного виконання відповідальним працівником установи обов’язку щодо інформування керівника установи стосовно питань у сфері ПВК/ФТ.

Хто втратив ліцензії у вересні 2026 року

У вересні Національний банк анулював усі ліцензії дев’яти фінансовим компаніям. Шість установ добровільно звернулися до регулятора із відповідними заявами, ще три втратили дозволи примусово.

Так, 3 вересня 2026 року Нацбанк ухвалив рішення відкликати ліцензії (на підставі власних заяв) трьом небанківським фінансовим установам:

ТОВ «ФК «Форвард Фінанс» ;

; ТОВ «Статускапітал» ;

; ТОВ «ФК «Гаронна».

Зауважимо, що відкликано ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит і факторинг.

10 вересня НБУ відкликав (на підставі власної заяви) у ТОВ «Інтер Вей Капітал» ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг.

28 вересня у ТОВ «ФК «Укр-Фін-Груп» відкликано (примусово) ліцензію на діяльність фінансової компанії. Підставою стало порушення вимог законодавства, зокрема абзацу третього підпункту 4 пункту 15 глави 4 розділу II Положення про застосування Національним банком України коригувальних заходів, заходів раннього втручання, заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 грудня 2023 року № 183 (зі змінами).

Цього ж дня регулятор відкликав (примусово) у ТОВ «ФК «Артіфішал Фінанс Інтелідженс» ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання такої фінансової послуги, як надання коштів та банківських металів у кредит.

Національний банк розпочав позапланову інспекційну перевірку зазначеної фінансової компанії 30 червня 2026 року. Однак товариство відмовилося надавати документи та інформацію на запити інспекційної групи, що унеможливило проведення перевірки. У зв’язку з цим інспекційна група в липні склала акт про відмову в проведенні інспекційної перевірки.

Також зауважимо, що 2 вересня з’явилась новина, що Нацбанк відкликав ліцензію в ТОВ «Факторингова Компанія «Глобал Плюс» через порушення вимоги пункту 43 глави 3 розділу ІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами). А саме невиконання Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг від 13 липня 2026 року № 21/509-рк. Однак рішення було прийнято 31 серпня 2026 року, тому до вересневого звіту ця компанія не входить.

Нагадаємо, що упродовж серпня Національний банк за ініціативою заявника анулював усі ліцензії одному страховику non-life, двом фінансовим компаніям та трьом кредитним спілкам. Водночас примусово анульовано ліцензії трьом фінансовим компаніям, а також відмовлено у видачі ліцензії одній фінансовій компанії.

У липні НБУ за заявою компанії анулював усі ліцензії одному страховику non-life. Ще шість фінансових компаній та два страховики non-life втратили всі ліцензії примусово.

У червні регулятор примусово анулював ліцензії двом фінансовим компаніям та одному ломбарду. Усі три установи були виключені з відповідних державних реєстрів. Крім того, з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів виключили ще трьох учасників ринку.

У травні Нацбанк анулював ліцензії чотирьом фінансовим компаніям. Одне рішення було ухвалене за заявою самої компанії, ще три ліцензії регулятор відкликав примусово. Крім того, одна страхова компанія отримала погодження на розширення ліцензії для надання фінансових послуг.

У квітні за ініціативою заявника анульовано ліцензії:

трьом фінансовим компаніям;

трьом ломбардам;

двом кредитним спілкам.

Ще одній фінансовій компанії ліцензію анулювали примусово.

У березні за ініціативою заявника анульовано ліцензії двом фінансовим компаніям, ще двом ліцензії анулювали примусово. Також Національний банк змінив обсяг ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (звуження обсягу ліцензії) одній фінансовій компанії.

У лютому за ініціативою заявника анульовано ліцензії п’ятьом установам: трьом фінансовим компаніям та двом кредитним спілкам. Примусово анульовано ліцензію одній кредитній спілці. Також Національний банк змінив обсяг ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (розширення обсягу ліцензії) одній фінансовій компанії.

У січні за ініціативою заявника анульовано ліцензії чотирьом установам: трьом фінансовим компаніям та кредитній спілці. Примусово анульовано ліцензії одній фінансовій компанії та ломбарду. Також Національний банк зупинив / обмежив дію ліцензії кредитній спілці та змінив обсяг ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (розширення обсягу ліцензії) одному ризиковому страховику.

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