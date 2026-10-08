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НБУ відкликав ліцензії у двох фінансових компаній

08.10.2026 11:00
Микола Деркач

Національний банк України відкликав ліцензії на діяльність фінансових компаній у двох небанківських фінансових установ — ТОВ «ФК «Фінцентр» та ТОВ «ФК «Мотус Анте». Причини ухвалення рішень щодо компаній відрізняються

НБУ відкликав ліцензії у двох фінансових компаній

Фото: НБУ

У ТОВ «ФК «Фінцентр» (ЄДРПОУ 39471783) регулятор відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії, яка дозволяла надавати кошти та банківські метали у кредит, а також здійснювати фінансовий лізинг.

Підставою для такого рішення стало те, що компанія протягом шести місяців поспіль не провадила діяльності з надання фінансових послуг.

Водночас ТОВ «ФК «Мотус Анте» (ЄДРПОУ 40952794) втратило ліцензію з іншої причини. За інформацією Нацбанку, компанія порушила вимоги Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг.

Зокрема, йдеться про невиконання рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку від 13 липня 2026 року № 21/514-рк.

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Рішення щодо обох небанківських фінансових установ Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 5 жовтня 2026 року.

У Нацбанку також нагадали про порядок набрання чинності такими адміністративними актами. Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України», рішення регулятора набирають чинності з дня, коли про них належним чином повідомлено відповідну установу.

Зокрема, таким днем може вважатися дата надсилання рішення поштою або на адресу електронної пошти компанії відповідно до процедури, передбаченої Законом України «Про адміністративну процедуру».

Таким чином, у випадку «Фінцентру» підставою для втрати ліцензії стала відсутність діяльності з надання фінансових послуг протягом шести місяців поспіль. У випадку «Мотус Анте» рішення пов’язане з невиконанням раніше ухваленої вимоги регулятора. Обидва випадки свідчать, що для роботи на небанківському фінансовому ринку компаніям необхідно не лише отримати ліцензію, а й надалі дотримуватися встановлених Нацбанком вимог.

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Джерело: Національний банк України.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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