Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2025 — аналітика

У цьому матеріалі ми розглянемо, як змінилася кількість учасників фінансового ринку України за серпень 2025 року, кого оштрафував Нацбанк та хто втратив ліцензії

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в серпні зменшилася з 799 (станом на 1 серпня 2025 року) до 791 (станом на 1 вересня 2025 року). Кількість банків залишилася незмінною — 60

Упродовж серпня з реєстрів примусово було виключено сім фінансових установ: п’ять фінансових компаній, одного ризикового страховика та один ломбард. Ще дві кредитні спілки та одного страхового брокера було виключено з реєстрів за ініціативою заявників. Водночас було включено до реєстрів два страхових брокери.

Крім того, у серпні Національний банк анулював примусово ліцензії трьом фінансовим компаніям, одному ризиковому страховику та одному ломбарду. Було анульовано добровільно (на підставі поданої заяви) ліцензії двом фінансовим компаніям та двом кредитним спілкам.

Станом на 1 вересня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали 418 фінансових компаній (було 423), 50 страховиків non-life (було 51), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 104 ломбарди (було 105), 88 кредитних спілок (було 90), один лізингодавець (кількість не змінилася), 45 страхових брокерів (було 44) та 74 колекторських компанії (кількість не змінилася).

Кількість банківських груп не змінилася (16). Кількість небанківських фінансових груп у серпні зменшилася на одну (39).

На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася) та 10 міжнародних (кількість не змінилася).

Цікаве по темі: Кого та на скільки оштрафував НБУ у серпні 2025

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 17 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк — емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 48 комерційних агентів (кількість не змінилася) та 32 технологічних оператори платіжних послуг (було 31).

Упродовж серпня до Національного банку надійшло 435 запитів від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 346, страховиків — 35, кредитних спілок і колекторських компаній — 13, банків — 39, платіжних установ — 2.

Раніше ми писали, що кількість учасників фінансового ринку за останні 2,5 років стрімко знижується (-7 банків та -647 небанківських фінкомпаній). Найбільше зменшилось число фінансових компаній та лізингодавців. Серед установ, чия кількість зросла — колектори. Також один страховик отримав спеціальний статус.

Кого та на скільки НБУ оштрафував у серпні 2025 року

Нацбанк у серпні 2025 року, згідно з офіційними даними, які публікувалися на сайті регулятора протягом місяця, застосував заходи впливу у вигляді штрафів до одного банку та двох небанківських фінансових компаній. Це один із найнижчих показників за останні декілька років.

Читайте популярне: НБУ оновив порядок реєстрації колекторських компаній

Нагадаємо, що у липні 2025 року НБУ застосував заходи впливу у вигляді штрафів до одного банку та дев’яти небанківських фінансових компаній.

Також у червні регулятор оштрафував два банки та дев’ять небанківських фінкомпаній.

Штрафи, застосовані НБУ до банків у серпні 2025 року

ПАТ «Банк Восток» — штрафи у розмірі 15 000 000 грн та 1 000 000 грн за порушення вимог:

частин першої та другої статті 7 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про ПВК/ФТ) у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;

пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів;

частини першої статті 12 Закону про ПВК/ФТ, що полягає в неналежному виконанні банком обов’язку здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим.

Також банк отримав письмове застереження за порушення вимог абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку з урахуванням вимог законодавства розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також у частині відсутності у внутрішніх документах з питань ПВК/ФТ процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками.

Ще одне письмове застереження — за порушення вимог частини першої статті 10 Закону України «Про валюту і валютні операції» та пункту 6 розділу IІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (зі змінами), що полягає в допущенні помилок в інформації (статистичній звітності) про валютні операції.

Цікаве по темі: Директор Департаменту міжнародного співробітництва НБУ йде з посади

Штрафи, застосовані НБУ до небанківських фінансових установ у серпні 2025 року

ПРАТ СК «Інтерекспрес» — штраф 1 600 000 грн за виявлені під час інспекційної перевірки порушення щодо подання до Національного банку звітного файлу з недостовірними показниками звітності за І квартал 2025 року.

Ці вимоги визначені у Правилах складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до НБУ, затверджених постановою Правління Нацбанку від 25.11.2021 № 123 (зі змінами).

СК «ББС Іншуранс» — штраф 892 500 грн за порушення вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг. Ці вимоги визначені Цивільним кодексом України та Законами України «Про електронну комерцію», «Про страхування», «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

Також компанія отримала письмове застереження за порушення вимог щодо врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг.

Ці вимоги визначені Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженим постановою Правління НБУ від 29.12.2023 № 199 (із змінами), Положенням про порядок обліку страховиком договорів, пов’язаних зі здійсненням діяльності із страхування, та вимоги до захисту інформації страховика, затвердженим постановою Правління Нацбанку від 29.12.2023 № 204 (із змінами).

Раніше ми також писали, що у період з 1 січня 2023 року до 1 липня 2025 року НБУ застосував заходи впливу у вигляді штрафів на загальну суму 1 млрд 315,92 млн грн. Загалом було винесено 364 рішення про накладення штрафів: 73 — щодо банків (на суму 791,82 млн грн) та 291 — щодо небанківських фінансових установ (на суму 524,11 млн грн).

Хто втратив ліцензії у серпні 2025 року

У серпні Національний банк анулював примусово ліцензії трьом фінансовим компаніям, одному ризиковому страховику та одному ломбарду. Було анульовано добровільно (на підставі поданої заяви) ліцензії двом фінансовим компаніям та двом кредитним спілкам.

На початку серпня регулятор анулював ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив КС «Вінничанка» з Державного реєстру фінансових установ на підстав її власної заяви, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану.

Компанія мала ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит.

5 серпня стало відомо, що НБУ застосував заходи впливу до ряду компаній, трьом із яких було анульовано ліцензії:

ТОВ «ФК «Прості Рішення» та ТОВ «ФК «Мідл» — у зв’язку з невиконанням вимог НБУ щодо усунення (виправлення) порушень (пов’язано з неподанням до Національного банку інформації / пояснень / документів та/або їх копій, що запитувалися відповідно до установлених Нацбанком вимог у встановлені строки);

та — у зв’язку з невиконанням вимог НБУ щодо усунення (виправлення) порушень (пов’язано з неподанням до Національного банку інформації / пояснень / документів та/або їх копій, що запитувалися відповідно до установлених Нацбанком вимог у встановлені строки); ПТ «Ломбард «Сапфір» Токарчук і Компанія» — у зв’язку з неподанням до НБУ звіту про надання впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) за 2024 рік, складеного суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності такої небанківської фінансової установи, у порядку, установленому законодавством України та міжнародними стандартами аудиту. Зазначене порушення вчинене ломбардом вдруге протягом одного року після застосування Нацбанком до зазначеної установи заходу впливу за аналогічне порушення.

11 вересня регулятор відкликав у ТОВ «Родео Капітал» ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання фінпослуг з факторингу та надання коштів та банківських металів у кредит.

На сайті НБУ зазначається, що під час спроби здійснити позапланову інспекційну перевірку зазначеної фінансової компанії було встановлено та зафіксовано факт відмови у проведенні перевірки у зв’язку з ненаданням інспекційній групі Національного банку документів та інформації щодо предмета перевірки.

Читайте також: Скільки грошей банки спрямували на відновлення української енергетики

Зазначене унеможливило проведення перевірки, що є підставою для застосування заходу впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії.

15 серпня 2025 року Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив рішення відкликати ліцензії двом фінкомпаніям (на підставі їхніх власних заяв):

ТОВ «Фінансова Компанія «Прайм Фінанс» з правом здійснювати діяльність з надання фінансових послуг – надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;

з правом здійснювати діяльність з надання фінансових послуг – надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг; ТОВ «Кредолізинг» з правом здійснювати діяльність з надання фінансової послуги – фінансовий лізинг.

22 серпня Національний банк України анулював (відкликав) ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив з Державного реєстру фінансових установ КС «Кредит-Чорнобиль» на підставі її власної заяви, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану.

КС «Кредит-Чорнобиль» мала стандартну ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання коштів та банківських металів у кредит і залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню.

29 серпня НБУ ухвалив рішення про застосування до ПАТ «СК «Інтерекспрес» заходу впливу у вигляді відкликання ліцензії на здійснення діяльності із страхування.

За результатами позапланової інспекційної перевірки, проведеної Нацбанком у травні-червні 2025 року, встановлено факт здійснення компанією ризикової діяльності, що загрожує інтересам страхувальників та/або інших кредиторів, за декількома ознаками, серед яких — здійснення операцій (прямо або опосередковано), що не мають економічної доцільності (сенсу).

Хто втратив ліцензію у липні 2025 року:

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Катерина Рожкова: шлях реформаторки банківського сектору та скандал, що згадують і сьогодні

Рейтинг найбільших та найкращих банків світу

Міжнародні резерви України у серпні зросли — НБУ