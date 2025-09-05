Катерина Рожкова: шлях реформаторки банківського сектору та скандал, що згадують і сьогодні

Катерина Рожкова завершила роботу в НБУ після багатьох років на керівних посадах, ставши однією з найвпливовіших реформаторок банківської системи сучасної України. Водночас за роки своєї діяльності вона опинилася у центрі гучного скандалу, який залишається предметом суспільної уваги

Катерина Рожкова понад десятиліття була однією з найвпливовіших жінок у фінансовій системі України. Її кар’єра у Національному банку припала на період найглибших викликів — від банківських криз після 2014 року до пандемії COVID-19 та повномасштабної війни. Вона неодноразово ставала публічним обличчям жорстких, але необхідних реформ, які врятували банківську систему від колапсу.

У цій статті ми розглянемо, хто така Катерина Рожкова, чому скандал довкола Платинум Банку і досі на слуху, які досягнення вона має за роки роботи в НБУ та якими підсумками завершилася її каденція.

Хто така Катерина Рожкова

Вона народилася 27 квітня 1972 року. Закінчила Київський національний економічний університет у 1997 році за спеціальністю «Фінанси і кредит — банківський менеджмент», а у 2002 здобула ступінь MBA у Міжнародному інституті менеджменту (МІМ, Київ).

Її професійний шлях розпочався у комерційних банках, де вона поступово пройшла шлях від рядових посад до керівних. Зокрема, працювала у банку «Аваль» та Erste Bank, очолювала департамент у НБУ, а також була заступницею голови правління Фінбанку (Одеса). У 2013–2015 роках працювала у Платинум Банку, де з 2014 до червня 2015 року виконувала обов’язки голови правління.

У 2014 році, на тлі масштабної трансформації банківського сектору, Рожкова приєдналася до команди Валерії Гонтаревої в НБУ. Уже у 2015–2016 роках вона очолила департамент банківського нагляду, у жовтні 2016 року стала заступницею голови НБУ, а з 15 червня 2018-го — першою заступницею голови. У червні 2020 року тимчасово виконувала обов’язки голови НБУ після відставки Якова Смолія. Її семирічна каденція завершилася 15 серпня 2025 року.

У її сфері відповідальності були банківський нагляд, робота з проблемними активами, регулювання великих кредитних ризиків і контроль за прозорістю банківської діяльності. За цей час вона брала участь у виведенні з ринку понад 90 банків, серед яких були як невеликі установи, так і системні гравці.

У професійних колах вона здобула репутацію «залізної леді банківського нагляду» — прихильники вважають її гарантом очищення системи від фіктивних і токсичних (проблемних) активів, критики — надто жорсткою ліквідаторкою, яка не залишала банкам шансів на порятунок. Проте навіть опоненти визнавали, що саме завдяки її рішучості та стратегії НБУ вдалося уникнути масштабного колапсу в період найглибшої фінансової кризи.

Скандал із Платинум Банком

Історія навколо Платинум Банку розгорнулася ще понад десятиліття тому. Фінустанова, яку у 2014–2015 роках тимчасово очолювала Катерина Рожкова, згодом стала однією з найбільш проблемних на ринку. У січні 2017 року Національний банк визнав Платинум неплатоспроможним, а Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію.

У серпні 2020 року ФГВФО подав позов до колишнього менеджменту банку. Йшлося про завдання збитків на суму 1,477 млрд грн через сумнівні кредитні операції, видачу позик пов’язаним особам та виведення активів. Позивач вимагав солідарного стягнення цієї суми з колишніх керівників, серед яких була і Рожкова (це означає, що усі відповідачі у справі несуть спільну відповідальність за борг у повному обсязі).

Після кількох років судових розглядів справа дійшла до Верховного Суду. 18 березня 2024 року суд остаточно залишив у силі рішення попередніх інстанцій: колишнє керівництво Платинум Банку має солідарно відшкодувати збитки у розмірі майже 1,48 млрд грн. Касаційні скарги Рожкової та інших відповідачів були відхилені.

Це рішення стало остаточним і не підлягає оскарженню. Для самої Рожкової воно стало серйозним репутаційним ударом, адже на той момент вона все ще перебувала на високій посаді в Нацбанку. Хоча офіційно вона не коментувала вирок у деталях, у медіа неодноразово піднімалося питання: чи може одна з ключових фігур регулятора залишатися на своїй посаді, маючи судове рішення про мільярдні збитки.

Фінансові наслідки для Рожкової

Після остаточного рішення суду в справі Платинум Банку виникло питання: наскільки реально колишня перша заступниця голови НБУ зможе компенсувати збитки. За даними декларації за 2023 рік, її річний дохід у Нацбанку становив 5,9 млн грн, а серед активів були квартира в Києві, дві земельні ділянки, садовий будинок, автомобіль Honda CR-V 2008 року та заощадження в іноземній валюті.

Журналісти видання OBOZ.UA підрахували, що навіть якщо всі її доходи будуть спрямовані на погашення боргу, на це знадобиться близько 250 років. Наразі з Рожкової вже стягнуто 1,1 млн грн.

Цікаво, що закон «Про Національний банк» не містить прямої норми про звільнення члена правління через подібні судові рішення у господарських справах. Водночас у документі є стаття, яка передбачає відсторонення у випадку примусового виконання судових рішень щодо несплати податків чи інших обов’язкових платежів. Це створило певну правову невизначеність щодо перебування Рожкової на посаді після вердикту.

«Плівки Рожкової» та російський БМ Банк

Ще одним скандалом довкола імені Катерини Рожкової стали так звані «плівки Рожкової». У 2016 році у ЗМІ з’явилися записи нібито її розмов із колегами та керівниками українських філій російських банків, де йшлося про лобіювання зняття санкцій із БМ Банку (дочірньої структури російського державного ВТБ).

За інформацією 24 Каналу та Informator, Рожкова нібито обговорювала можливість послаблення обмежень, введених РНБО у 2015 році проти російських фінансових установ. Це дозволило банку зберігати роботу в Україні ще понад два роки після початку війни та окупації Криму.

Юристи тоді заявляли, що такі дії можна розглядати як потенційні ознаки державної зради або сприяння державі-агресору. Сама Рожкова публічно не давала розгорнутих пояснень щодо змісту записів, а офіційних підозр їй не було висунуто. Провадження, яке у 2017 році відкривало НАБУ після появи «плівок», згодом не отримало розвитку.

Таким чином, історія з «плівками Рожкової» залишилася радше у площині медійного скандалу, ніж реальних юридичних наслідків. Водночас вона стала ще одним епізодом, що суттєво вплинув на репутацію Рожкової у публічному просторі.

Завершення каденції та звільнення з НБУ

Формально каденція Катерини Рожкової як першої заступниці голови НБУ завершувалася 15 червня 2025 року. Проте фактичне рішення про її звільнення ухвалила Рада Нацбанку пізніше — 15 серпня 2025 року.

Офіційна причина була стандартною: закінчення семирічного строку перебування на посаді. Їй на зміну призначили нового заступника — Сергія Ніколайчука, і таким чином завершилася ціла епоха в історії регулятора.

Утім, цей вихід із НБУ збігся в часі з активним обговоренням справи Платинум Банку. У публічному просторі одразу виникла паралель: багаторічна каденція реформаторки завершилася саме тоді, коли вона опинилася у центрі скандалу. Багато експертів зазначали, що навіть якщо звільнення відбулося формально за процедурою, тінь від судового рішення вже вплинула на її імідж і стала ключовою частиною фінального акценту її кар’єри.

Для Рожкової це було подвійне завершення — офіційне, через закінчення контракту, і неформальне, адже репутаційна історія з Платинум Банком залишила помітний слід у сприйнятті її як реформаторки.

Роль у реформах та підсумки роботи

Головним внеском Катерини Рожкової у роботу Національного банку стало формування нової культури банківського нагляду та управління ризиками. Вона послідовно відстоювала необхідність переходу до міжнародних стандартів регулювання, де ключовим є не лише фінансовий стан банків, а і прозорість їхніх власників, корпоративне управління та дотримання етичних принципів.

Важливою частиною її діяльності була боротьба з пов’язаним кредитуванням. Саме завдяки її жорсткій позиції було створено нові механізми контролю за кредитними ризиками та обмеження видачі позик власникам і афілійованим структурам. Це підвищило стійкість системи та ускладнило можливість виведення капіталу з банків.

Окремо варто відзначити її роль у кризових періодах. Під час пандемії COVID-19 Рожкова координувала політику відтермінування кредитних виплат та стабілізації ліквідності банків.

Таким чином, підсумком її роботи стало створення більш стійкої, прозорої та адаптивної банківської системи, яка змогла вистояти у кількох масштабних кризах. Попри суперечливі оцінки, саме ця спадщина вважається одним із ключових результатів її каденції.

