Як змінився небанківський ринок у серпні — НБУ

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в серпні зменшилася з 799 (станом на 1 серпня 2025 року) до 791 (станом на 1 вересня 2025 року). Кількість банків залишилася незмінною — 60

Упродовж серпня з реєстрів примусово було виключено сім фінансових установ: п’ять фінансових компаній, одного ризикового страховика та один ломбард. Ще дві кредитні спілки та одного страхового брокера було виключено з реєстрів за ініціативою заявників. Водночас було включено до реєстрів два страхових брокери.

Крім того, у серпні Національний банк анулював примусово ліцензії трьом фінансовим компаніям, одному ризиковому страховику та одному ломбарду. Було анульовано добровільно (на підставі поданої заяви) ліцензії двом фінансовим компаніям та двом кредитним спілкам.

Станом на 1 вересня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали 418 фінансових компаній (було 423), 50 страховиків non-life (було 51), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 104 ломбарди (було 105), 88 кредитних спілок (було 90), один лізингодавець (кількість не змінилася), 45 страхових брокерів (було 44) та 74 колекторських компанії (кількість не змінилася).

Кількість банківських груп не змінилася (16). Кількість небанківських фінансових груп у серпні зменшилася на одну (39).

Цікаве по темі: Кого та на скільки оштрафував НБУ у серпні 2025

На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася) та 10 міжнародних (кількість не змінилася).

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 17 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк — емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 48 комерційних агентів (кількість не змінилася) та 32 технологічних оператори платіжних послуг (було 31).

Упродовж серпня до Національного банку надійшло 435 запитів від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 346, страховиків — 35, кредитних спілок і колекторських компаній — 13, банків — 39, платіжних установ — 2.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Міжнародні резерви України у серпні зросли — НБУ

НБУ затвердив вимоги до діяльності значимих фінкомпаній

НБУ не планує включати криптовалюти до міжнародних резервів

Джерело: НБУ.