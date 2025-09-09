close-btn
Як змінився небанківський ринок у серпні — НБУ

09.09.2025 15:30
Ольга Деркач

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в серпні зменшилася з 799 (станом на 1 серпня 2025 року) до 791 (станом на 1 вересня 2025 року). Кількість банків залишилася незмінною — 60

Фото: bank.gov.ua

Упродовж серпня з реєстрів примусово було виключено сім фінансових установ: п’ять фінансових компаній, одного ризикового страховика та один ломбард. Ще дві кредитні спілки та одного страхового брокера було виключено з реєстрів за ініціативою заявників. Водночас було включено до реєстрів два страхових брокери.

Крім того, у серпні Національний банк анулював примусово ліцензії трьом фінансовим компаніям, одному ризиковому страховику та одному ломбарду. Було анульовано добровільно (на підставі поданої заяви) ліцензії двом фінансовим компаніям та двом кредитним спілкам.

Станом на 1 вересня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали 418 фінансових компаній (було 423), 50 страховиків non-life (було 51), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 104 ломбарди (було 105), 88 кредитних спілок (було 90), один лізингодавець (кількість не змінилася), 45 страхових брокерів (було 44) та 74 колекторських компанії (кількість не змінилася).

Кількість банківських груп не змінилася (16). Кількість небанківських фінансових груп у серпні зменшилася на одну (39).

На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася) та 10 міжнародних (кількість не змінилася).

Інфографіка: НБУ

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 17 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк — емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 48 комерційних агентів (кількість не змінилася) та 32 технологічних оператори платіжних послуг (було 31).

Упродовж серпня до Національного банку надійшло 435 запитів від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 346, страховиків — 35, кредитних спілок і колекторських компаній — 13, банків — 39, платіжних установ — 2.

Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
