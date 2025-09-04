close-btn
НБУ затвердив вимоги до діяльності значимих фінкомпаній

04.09.2025 10:10
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) затвердив критерії, за якими визначається значимість фінансової компанії, та запровадив вимоги до діяльності значимих фінансових компаній

Фото: bank.gov.ua

Критерії, за якими визначається значимість фінансової компанії, встановлені з урахуванням розміру активів фінансової компанії, її позабалансових зобов’язань та інших чинників, зокрема:

  • наявності у фінансової компанії статусу відповідальної особи визнаної Національним банком фінансової групи з числа середніх та великих груп;
  • наявності у фінансової компанії, за визначенням Національного банку, високого або дуже високого ризику порушення прав споживачів фінансових послуг;
  • здійснення фінансовою компанією діяльності з надання фінансових послуг у межах державних програм або програм органів місцевого самоврядування визначеному колу осіб, що передбачають окремі, визначені такими програмами, умови надання фінансових послуг.

Для значимих фінансових компаній запроваджені вимоги щодо їх діяльності, які стосуються авторизаційних умов та вимог до системи управління.

Цікаве по темі: НБУ не планує включати криптовалюти до міжнародних резервів

Так, змінами до Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг запроваджені вимоги до значимих фінансових компаній стосовно:

  • розроблення та подання до Національного банку плану діяльності на 3,5 роки відповідно до встановлених вимог;
  • подання повідомлення до Національного банку про збільшення розміру статутного капіталу та документів про джерела походження коштів для такого збільшення протягом 15 робочих днів;
  • невідкладної перевірки Нацбанком джерел походження коштів для формування (збільшення) статутного капіталу значимих фінансових компаній / нових керівників значимих фінансових компаній щодо їх відповідності встановленим вимогам до ділової репутації та професійної придатності / нових власників істотної участі щодо їх відповідності встановленим вимогам до ділової репутації та фінансового / майнового стану.

Також змінами до Положення про вимоги до системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії запроваджено вимоги стосовно потреби в проведенні самооцінки для визначення додаткових ризиків, притаманних діяльності фінансової компанії, доведення до Нацбанку інформації про результати такої самооцінки, а також внесення відповідних змін до документів з планування діяльності фінансової компанії.

Передбачається, що до 1 лютого 2026 року Національний банк оприлюднить перший перелік значимих фінансових компаній. Фінансові компанії, що були визначені значимими, будуть зобов’язані привести свою діяльність у відповідність до нових вимог до 1 липня 2026 року.

Джерело: НБУ.

