Як змінилася частка непрацюючих кредитів у банківському секторі — НБУ

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 серпня 2025 року скоротилася до рівня, який спостерігався востаннє близько десятиліття тому — 26,1%

Це на 4,2 в. п. менше порівняно з показником на початок року. Про це пише Національний банк України (НБУ) у своєму Telegram.

Визначальним фактором скорочення частки NPL у січні-липні 2025 року стало зростання обсягу нових кредитів ліпшої якості. Так, валовий обсяг кредитів у банківській системі за цей період зріс на 149,6 млрд грн, або на 11,5% до 1,448 трлн грн.

Водночас обсяг непрацюючих кредитів скоротився за цей період на 14,8 млрд грн, або на 3,8%.

Частка NPL фізичних осіб за 7 місяців 2025 року знизилася на 1,7 в. п. до 13,8%, бізнесу — на 4,8 в. п. до 34,1%.

Без урахування боргів колишніх власників АТ КБ «ПриватБанк» та старих боргів державних банків частка NPL станом на 1 серпня 2025 року становить 20,7% у державних банках та 15,3% — загалом у банківській системі.

Нагадаємо, що НБУ затвердив зміни до Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній, спрямовані на підвищення стійкості фінансових компаній. Відповідно до Змін для цілей розрахунку достатності власного капіталу фінансової компанії запроваджуються уточнення в частині вирахування компонентів, які не здатні поглинати збитки через свою негрошову природу.

Раніше ми писали, скільки НБУ заробив від продажу пам’ятних монет у 2025. Станом на 25 серпня 2025 року Національний банк продав 565 300 пам’ятних монет на суму 279,9 млн грн, 14 900 інвестиційних (золотих та срібних) монет на 42,8 млн грн, а також 125 000 одиниць сувенірної продукції на 21,66 млн грн. Крім цього, НБУ продавав монети за кордон, отримавши від цих операцій 1,65 млн грн доходу.

