close-btn
PaySpaceMagazine

Як змінилася частка непрацюючих кредитів у банківському секторі — НБУ

02.09.2025 10:10
Ольга Деркач

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 серпня 2025 року скоротилася до рівня, який спостерігався востаннє близько десятиліття тому — 26,1%

Як змінилася частка непрацюючих кредитів у банківському секторі — НБУ

Фото: bank.gov.ua

Це на 4,2 в. п. менше порівняно з показником на початок року. Про це пише Національний банк України (НБУ) у своєму Telegram.

Визначальним фактором скорочення частки NPL у січні-липні 2025 року стало зростання обсягу нових кредитів ліпшої якості. Так, валовий обсяг кредитів у банківській системі за цей період зріс на 149,6 млрд грн, або на 11,5% до 1,448 трлн грн.

Водночас обсяг непрацюючих кредитів скоротився за цей період на 14,8 млрд грн, або на 3,8%.

Цікаве по темі: Які зміни відбулися у небанківському фінансовому секторі у 2025 — НБУ

Частка NPL фізичних осіб за 7 місяців 2025 року знизилася на 1,7 в. п. до 13,8%, бізнесу — на 4,8 в. п. до 34,1%.

Без урахування боргів колишніх власників АТ КБ «ПриватБанк» та старих боргів державних банків частка NPL станом на 1 серпня 2025 року становить 20,7% у державних банках та 15,3% — загалом у банківській системі.

Нагадаємо, що НБУ затвердив зміни до Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній, спрямовані на підвищення стійкості фінансових компаній. Відповідно до Змін для цілей розрахунку достатності власного капіталу фінансової компанії запроваджуються уточнення в частині вирахування компонентів, які не здатні поглинати збитки через свою негрошову природу.

Раніше ми писали, скільки НБУ заробив від продажу пам’ятних монет у 2025. Станом на 25 серпня 2025 року Національний банк продав 565 300 пам’ятних монет на суму 279,9 млн грн, 14 900 інвестиційних (золотих та срібних) монет на 42,8 млн грн, а також 125 000 одиниць сувенірної продукції на 21,66 млн грн. Крім цього, НБУ продавав монети за кордон, отримавши від цих операцій 1,65 млн грн доходу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ зупинив друк частини гривневих банкнот

НБУ презентував нову памʼятну монету

Кількість банківських відділень в Україні стрімко падає — НБУ

Рубрики: КредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
НБУ не планує включати криптовалюти до міжнародних резервів 02.09.2025

НБУ не планує включати криптовалюти до міжнародних резервів
Які зміни відбулися у небанківському фінансовому секторі у 2025 — НБУ 31.08.2025

Які зміни відбулися у небанківському фінансовому секторі у 2025 — НБУ
НБУ відкликав ліцензію у небанку 29.08.2025

НБУ відкликав ліцензію у небанку
Скільки НБУ заробив від продажу пам’ятних монет у 2025 29.08.2025

Скільки НБУ заробив від продажу пам’ятних монет у 2025
НБУ оновив вимоги до фінансових компаній 28.08.2025

НБУ оновив вимоги до фінансових компаній
НБУ зупинив друк частини гривневих банкнот 28.08.2025

НБУ зупинив друк частини гривневих банкнот
Вибір редакції
Всі
Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
ТОП статей 20.08.2025

Рейтинг найбільших та найкращих банків світу

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.08.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  20:40

НБУ не планує включати криптовалюти до міжнародних резервів

 Сьогодні  20:00

Насувається сезон альткоїнів: чи впаде Біткоїн нижче $100 000

 Сьогодні  19:20

В Україні запустили портал для скарг бізнесу на тиск

 Сьогодні  18:30

Українські підприємиці можуть отримати до ₴1,5 млн на розвиток бізнесу

 Сьогодні  17:30

Гривні — 29 років: цікаві факти про національну валюту

 Сьогодні  16:30

Власники цього токена стали мішенню для хакерів

 Сьогодні  15:30

Що буде з Біткоїном: 3 сценарії подальшого розвитку подій

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.