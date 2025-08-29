Скільки НБУ заробив від продажу пам’ятних монет у 2025

Дохід Нацбанку України, отриманий від продажу пам’ятних та інвестиційних монет, а також сувенірної продукції, становить 346 млн грн за неповні вісім місяців 2025 року

Про це Національний банк повідомив у відповідь на запит видання «Економічна правда».

Станом на 25 серпня 2025 року Національний банк продав 565 300 пам’ятних монет на суму 279,9 млн грн, 14 900 інвестиційних (золотих та срібних) монет на 42,8 млн грн, а також 125 000 одиниць сувенірної продукції на 21,66 млн грн. Крім цього, НБУ продавав монети за кордон, отримавши від цих операцій 1,65 млн грн доходу.

Реалізація монет Національного банку здійснюється через інтернет-магазин нумізматичної продукції, а також через банки-партнери: ПриватБанк, Укргазбанк, Таскомбанк, Ощадбанк та ПУМБ.

За неповні вісім місяців 2025 року Нацбанк отримав майже стільки ж доходів від продажу монет, скільки за весь 2022 рік. Тоді регулятор заробив 349 млн грн, переважно від реалізації інвестиційних монет: було продано 10 900 золотих і срібних монет на суму 183,9 млн грн.

Найуспішнішим роком для НБУ став 2023 рік, коли він заробив від продажу своєї продукції 660,6 млн грн, з яких 4,1 млн грн — від експорту. Тоді найбільш масовим продуктом стала сувенірна продукція (було продано понад один мільйон одиниць), а найбільше доходів принесла реалізація пам’ятних монет.

Натомість у 2024–2025 роках найбільш масовим товаром, який продає Національний банк, стали саме пам’ятні монети. Вони ж приносять і найбільшу частину доходів від реалізації нумізматичної продукції.

Варто зазначити, що Національний банк виготовляє та реалізує пам’ятні й інвестиційні монети, які мають художню та інвестиційну цінність. Вартість пам’ятних монет з часом може зростати через обмежений тираж і високий попит серед колекціонерів.

Вартість інвестиційних монет залежить від ціни банківського металу, з якого вони виготовлені. Такі монети часто розглядаються як альтернатива інвестиціям у дорогоцінні метали.

