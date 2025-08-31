close-btn
PaySpaceMagazine

Які зміни відбулися у небанківському фінансовому секторі у 2025 — НБУ

31.08.2025 11:30
Ольга Деркач

У ІІ кварталі страховики та ломбарди наростили обсяг активів, фінансові компанії – обсяг наданих послуг, кредитні спілки – обсяг нових позик

Які зміни відбулися у небанківському фінансовому секторі у 2025 — НБУ

Фото: bank.gov.ua

Упродовж ІІ кварталу 2025 року (далі – ІІ квартал) обсяги операцій зростали в усіх сегментах ринку небанківських фінансових послуг. Про це йдеться в Огляді небанківського фінансового сектору, передає пресслужба НБУ.

Так, загальні обсяги активів надавачів небанківських фінансових послуг у ІІ кварталі зменшилися порівняно з попереднім кварталом на 11,7% унаслідок добровільної відмови великою державною компанією-лізингодавецем від ліцензії. Водночас у річному вимірі активи зросли на 1,8%. Частка активів небанківських фінансових установ під наглядом НБУ в активах фінансового сектору впродовж ІІ кварталу знизилася до 8,9%.

Страховики

У ІІ кварталі активи ризикових страховиків збільшилися на 8% порівняно з попереднім кварталом та на 26% у річному вимірі, а страховиків життя – на 3% та 12% відповідно.

Страхові премії ризикових страховиків зросли, водночас премії зі страхування життя скоротилися.

Чистий прибуток ризикових страховиків у першому півріччі зріс на третину в річному вимірі і становив 1,9 млрд грн, а рентабельність капіталу зросла на 2 в. п. – до 10%. Фінансовий результат страховиків життя скоротився вдвічі – до 0,45 млрд грн.

За підсумками ІІ кварталу усі страховики дотримувалися вимог до капіталу платоспроможності (SCR) та мінімального капіталу (MCR).

Читайте також: НБУ відкликав ліцензію у небанку

Кредитні спілки

У ІІ кварталі тривало зменшення обсягу активів депозитних кредитних спілок, водночас дещо зросли активи “пайових” кредитних спілок, попри зменшення їх кількості.

Обсяг нових кредитів збільшився на 11% за квартал. Водночас обсяг та якість кредитного портфеля майже не зазнали змін.

Помірна прибутковість кредитних спілок, зумовлена розформуванням резервів, сприяла зростанню власного капіталу кредитних спілок – на 11,4% за квартал та на 8,7% за рік.

На початок липня дві спілки порушили норматив достатності регулятивного капіталу, одна спілка з ліцензією на залучення депозитів також не дотримувалася нормативу Н2, ще три такі спілки не мали належного запасу ліквідності.

Фінансові компанії та ломбарди

Обсяг активів фінансових компаній у ІІ кварталі зменшився на 16,4% до рівня попереднього кварталу та на 3,3% у річному вимірі, передусім через позбавлення ліцензії державної компанії-лізингодавця. Обсяги наданих кредитів та фінансового лізингу зросли, натомість обсяги гарантій та факторингу дещо знизилися.

Прибутки в першому півріччі отримали 82% установ. Майже половину прибутку сегмента, як і раніше, забезпечило ПрАТ «Укрфінжитло» – оператор програми єОселя (переважно за рахунок виплат за ОВДП у капіталі).

Кількість компаній-порушників пруденційних нормативів скоротилася із семи до п’яти за квартал. Компанії, що не усувають порушень, залишають ринок. Триває перевірка джерел збільшення розміру капіталу низкою компаній на виконання регуляторних вимог.

Обсяги активів ломбардів у ІІ кварталі збільшилися на 1,9% порівняно з попереднім кварталом та на 15,4% у річному вимірі. Обсяги кредитування зросли на 16,7% та на 62,1% відповідно. Доходи від надання фінансових послуг підвищилися, тому сегмент був прибутковим, попри зростання витрат.

Перспективи та ризики

Національний банк оновив вимоги до платоспроможності страховиків та кредитних спілок, збільшив частоту звітування фінансових компаній. Учасники ринку мають пристосуватися до нових вимог та надалі виконувати їх.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки НБУ заробив від продажу пам’ятних монет у 2025

НБУ оновив вимоги до фінансових компаній

НБУ зупинив друк частини гривневих банкнот

Рубрики: АналітикаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
НБУ відкликав ліцензію у небанку 29.08.2025

НБУ відкликав ліцензію у небанку
Скільки НБУ заробив від продажу пам’ятних монет у 2025 29.08.2025

Скільки НБУ заробив від продажу пам’ятних монет у 2025
НБУ оновив вимоги до фінансових компаній 28.08.2025

НБУ оновив вимоги до фінансових компаній
НБУ зупинив друк частини гривневих банкнот 28.08.2025

НБУ зупинив друк частини гривневих банкнот
Українська памʼятна монета здобула перемогу у міжнародному конкурсі 27.08.2025

Українська памʼятна монета здобула перемогу у міжнародному конкурсі
НБУ застосував заходи впливу до 3 фінустанов 27.08.2025

НБУ застосував заходи впливу до 3 фінустанов
Вибір редакції
Всі
Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
ТОП статей 20.08.2025

Рейтинг найбільших та найкращих банків світу

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.08.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  11:30

Які зміни відбулися у небанківському фінансовому секторі у 2025 — НБУ

 Сьогодні  10:00

Що станеться, якщо Біткоїн повністю знеціниться

 30.08.2025  13:00

5 криптосекторів, за якими варто стежити у 2025

 30.08.2025  10:00

CEO VanEck заявив, що Ethereum — криптовалюта для Волл-стріт

 29.08.2025  19:40

НБУ відкликав ліцензію у небанку

 29.08.2025  17:00

Ціна Біткоїна не відповідає реаліям — JPMorgan

 29.08.2025  15:40

Скільки НБУ заробив від продажу пам’ятних монет у 2025

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.