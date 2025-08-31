Які зміни відбулися у небанківському фінансовому секторі у 2025 — НБУ

У ІІ кварталі страховики та ломбарди наростили обсяг активів, фінансові компанії – обсяг наданих послуг, кредитні спілки – обсяг нових позик

Упродовж ІІ кварталу 2025 року (далі – ІІ квартал) обсяги операцій зростали в усіх сегментах ринку небанківських фінансових послуг. Про це йдеться в Огляді небанківського фінансового сектору, передає пресслужба НБУ.

Так, загальні обсяги активів надавачів небанківських фінансових послуг у ІІ кварталі зменшилися порівняно з попереднім кварталом на 11,7% унаслідок добровільної відмови великою державною компанією-лізингодавецем від ліцензії. Водночас у річному вимірі активи зросли на 1,8%. Частка активів небанківських фінансових установ під наглядом НБУ в активах фінансового сектору впродовж ІІ кварталу знизилася до 8,9%.

Страховики

У ІІ кварталі активи ризикових страховиків збільшилися на 8% порівняно з попереднім кварталом та на 26% у річному вимірі, а страховиків життя – на 3% та 12% відповідно.

Страхові премії ризикових страховиків зросли, водночас премії зі страхування життя скоротилися.

Чистий прибуток ризикових страховиків у першому півріччі зріс на третину в річному вимірі і становив 1,9 млрд грн, а рентабельність капіталу зросла на 2 в. п. – до 10%. Фінансовий результат страховиків життя скоротився вдвічі – до 0,45 млрд грн.

За підсумками ІІ кварталу усі страховики дотримувалися вимог до капіталу платоспроможності (SCR) та мінімального капіталу (MCR).

Кредитні спілки

У ІІ кварталі тривало зменшення обсягу активів депозитних кредитних спілок, водночас дещо зросли активи “пайових” кредитних спілок, попри зменшення їх кількості.

Обсяг нових кредитів збільшився на 11% за квартал. Водночас обсяг та якість кредитного портфеля майже не зазнали змін.

Помірна прибутковість кредитних спілок, зумовлена розформуванням резервів, сприяла зростанню власного капіталу кредитних спілок – на 11,4% за квартал та на 8,7% за рік.

На початок липня дві спілки порушили норматив достатності регулятивного капіталу, одна спілка з ліцензією на залучення депозитів також не дотримувалася нормативу Н2, ще три такі спілки не мали належного запасу ліквідності.

Фінансові компанії та ломбарди

Обсяг активів фінансових компаній у ІІ кварталі зменшився на 16,4% до рівня попереднього кварталу та на 3,3% у річному вимірі, передусім через позбавлення ліцензії державної компанії-лізингодавця. Обсяги наданих кредитів та фінансового лізингу зросли, натомість обсяги гарантій та факторингу дещо знизилися.

Прибутки в першому півріччі отримали 82% установ. Майже половину прибутку сегмента, як і раніше, забезпечило ПрАТ «Укрфінжитло» – оператор програми єОселя (переважно за рахунок виплат за ОВДП у капіталі).

Кількість компаній-порушників пруденційних нормативів скоротилася із семи до п’яти за квартал. Компанії, що не усувають порушень, залишають ринок. Триває перевірка джерел збільшення розміру капіталу низкою компаній на виконання регуляторних вимог.

Обсяги активів ломбардів у ІІ кварталі збільшилися на 1,9% порівняно з попереднім кварталом та на 15,4% у річному вимірі. Обсяги кредитування зросли на 16,7% та на 62,1% відповідно. Доходи від надання фінансових послуг підвищилися, тому сегмент був прибутковим, попри зростання витрат.

Перспективи та ризики

Національний банк оновив вимоги до платоспроможності страховиків та кредитних спілок, збільшив частоту звітування фінансових компаній. Учасники ринку мають пристосуватися до нових вимог та надалі виконувати їх.

