НБУ оновив вимоги до фінансових компаній

Національний банк України (НБУ) затвердив зміни до Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній, спрямовані на підвищення стійкості фінансових компаній

Відповідно до Змін для цілей розрахунку достатності власного капіталу фінансової компанії запроваджуються уточнення в частині вирахування компонентів, які не здатні поглинати збитки через свою негрошову природу, зокрема:

дооцінки активів (крім державних цінних паперів), які обліковуються в капіталі в дооцінках;

довгострокових фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств;

резервного капіталу, сформованого не за рахунок прибутку / доходу;

додаткового капіталу, сформованого за рахунок безоплатно отриманих необоротних активів та інших джерел, крім грошових внесків учасників фінансової компанії і накопичених у складі додаткового капіталу курсових різниць, що виникли внаслідок валютних внесків учасників до статутного капіталу.

Вимога щодо достатнього розміру власного капіталу залишиться незмінною — від 10 до 50 млн грн залежно від кількості та видів фінансових послуг, що надає фінансова компанія.

Крім того, змінами передбачено поступове зменшення (амортизацію) субординованого боргу, що включається до власного капіталу фінансової компанії, та уточнено показники у формулі нормативу левериджу.

Зміни затверджені постановою Правління Національного банку від 27 серпня 2025 року № 100 та набирають чинності з 01 січня 2026 року.

Зміни затверджені постановою Правління Національного банку від 27 серпня 2025 року № 100 та набирають чинності з 01 січня 2026 року.

Джерело: НБУ.