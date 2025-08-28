close-btn
НБУ оновив вимоги до фінансових компаній

28.08.2025 16:30
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) затвердив зміни до Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній, спрямовані на підвищення стійкості фінансових компаній

Фото: bank.gov.ua

Відповідно до Змін для цілей розрахунку достатності власного капіталу фінансової компанії запроваджуються уточнення в частині вирахування компонентів, які не здатні поглинати збитки через свою негрошову природу, зокрема:

  • дооцінки активів (крім державних цінних паперів), які обліковуються в капіталі в дооцінках;
  • довгострокових фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств;
  • резервного капіталу, сформованого не за рахунок прибутку / доходу;
  • додаткового капіталу, сформованого за рахунок безоплатно отриманих необоротних активів та інших джерел, крім грошових внесків учасників фінансової компанії і накопичених у складі додаткового капіталу курсових різниць, що виникли внаслідок валютних внесків учасників до статутного капіталу.

Вимога щодо достатнього розміру власного капіталу залишиться незмінною — від 10 до 50 млн грн залежно від кількості та видів фінансових послуг, що надає фінансова компанія.

Цікаве по темі: НБУ зупинив друк частини гривневих банкнот

Крім того, змінами передбачено поступове зменшення (амортизацію) субординованого боргу, що включається до власного капіталу фінансової компанії, та уточнено показники у формулі нормативу левериджу.

Зміни затверджені постановою Правління Національного банку від 27 серпня 2025 року № 100 та набирають чинності з 01 січня 2026 року.

Нагадаємо, що безготівкові розрахунки українців продовжують зростати. Це підтверджує статистика використання платіжних карток, емітованих банками України, за перше півріччя 2025 року. Загалом кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) в Україні та за її межами з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, у першому півріччі 2025 року становила 4 596,2 млн шт., а їхня сума — 3 399,7 млрд грн.

Джерело: НБУ.

