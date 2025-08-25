НБУ презентував нову памʼятну монету

Голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний 22 серпня 2025 року презентував пам’ятну монету «130 років від дня народження Василя Вишиваного»

Монета продовжує серію «Видатні особистості України» та присвячена Вільгельму Францу фон Габсбурґу-Лотрінґену (1895–1948) — представнику європейської аристократії, який увійшов в історію України під псевдонімом Василь Вишиваний.

Ерцгерцог австрійський, полковник легіону Українських січових стрільців, поет, дипломат, державний діяч — він був яскравим і непересічним учасником українських визвольних змагань початку ХХ століття. Посідаючи визначне місце як на військовому фронті, так і в міжнародних дипломатичних колах, Василь Вишиваний усією своєю діяльністю утверджував ідеали незалежної, соборної України. Завдяки його активній участі Австро-Угорська імперія стала однією з перших країн, що офіційно визнала Українську Народну Республіку.

«Василь Вишиваний, від народження — архікнязь з австрійського роду Габсбургів, обрав для себе інший шлях — став патріотом України. Його доля на 100% резонує із сьогоднішніми думками мільйонів наших співгромадян про вибір — бути українцем, бути з Україною. Адже ми знову разом доводимо: українство — не лише доля, визначена місцем народження, а й свідомий щоденний вибір. Тому увічнення Василя Вишиваного в нумізматичному творі саме зараз, до Дня Незалежності України, є як ніколи доречним. Ця монета — нагадування для нас сьогодні, що незалежність не дається легко і не зберігається сама по собі. Її потрібно захищати й утверджувати, як це робили покоління до нас, берегти щодня — у думках, у вчинках, у серцях», — наголосив Андрій Пишний.

Цікаве по темі: Кількість банківських відділень в Україні стрімко падає — НБУ

Пам’ятна монета «130 років від дня народження Василя Вишиваного» має номінал 2 гривні, виготовлена з нейзильберу, тираж — до 50 000 штук у сувенірному пакованні. Гурт монети — рифлений.

На аверсі монети зображено стилізовану композицію, що включає елемент кокарди легіону Українських січових стрільців — геральдичного галицького лева, який спирається на кам’яну брилу з написом У.С.С. 1914 (рік заснування легіону). На дзеркальному тлі розміщено: напис УКРАЇНА та факсиміле підпису Василя Вишиваного (угорі); рік карбування 2025, малий Державний Герб України, номінал 2 з графічним знаком гривні ₴, стилізоване перо — символ його поетичної та дипломатичної діяльності, логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України та напис ВІЛЬГЕЛЬМ ФОН ГАБСБУРҐ (внизу).

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено стилізований портрет Василя Вишиваного у вишиванці та кожусі — елементах одягу, що стали частиною його особистої ідентичності. Ліворуч — декоративний орнамент з листям конюшини, який був талісманом військової удачі для воїнів УСС і прикрашав обкладинку його поетичної збірки «Минають дні…», присвяченої борцям за волю України. Угорі над композицією зазначено півколом напис ВАСИЛЬ ВИШИВАНИЙ, а праворуч — роки життя діяча 1895–1948.

Художник — Святослав Іваненко. Скульптори: Анатолій Демяненко, Володимир Атаманчук.

Придбати пам’ятну монету «130 років від дня народження Василя Вишиваного» можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 25 серпня 2025 року, а також у банків-дистриб’юторів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ презентував нову банкноту номіналом 20 гривень

Скільки українці витрачають грошей через картки — статистика НБУ

НБУ розширить перелік бенчмарк-ОВДП для банківських резервів

Джерело: НБУ.