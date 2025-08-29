НБУ відкликав ліцензію у небанку

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення про застосування до Приватного Акціонерного Товариства «Страхова Компанія «Інтерекспрес» (ЄДРПОУ 33097568) заходу впливу у вигляді відкликання ліцензії на здійснення діяльності зі страхування

За результатами позапланової інспекційної перевірки ПрАТ СК «Інтерекспрес», проведеної Національним банком у травні-червні 2025 року, встановлено факт здійснення ПрАТ СК «Інтерекспрес» ризикової діяльності, що загрожує інтересам страхувальників та/або інших кредиторів, за такими ознаками:

здійснення операцій (прямо або опосередковано), що не мають економічної доцільності (сенсу);

невідображення та викривлення страховиком в інформаційних системах страховика даних, які містяться в договорах та інших первинних документах і на підставі яких обчислюються або формуються дані звітності за відповідний звітний період, якщо таке невідображення та викривлення становить більше ніж 10% від даних звітності та даних, які містяться в інформаційних системах страховика, та більше ніж 20% від мінімального абсолютного значення мінімального капіталу, який розраховується таким страховиком відповідно до частини третьої статті 40 Закону України «Про страхування»;

здійснення діяльності, що призвела до зменшення прийнятного регулятивного капіталу, розрахованого відповідно до вимог, встановлених у Положенні про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 201 (зі змінами), для виконання вимог до мінімального капіталу, до розміру меншого ніж 90% мінімального капіталу протягом строку, що не перевищує одного календарного року з дати усунення попереднього порушення таких вимог до платоспроможності.

Виявлення фактів здійснення страховиком ризикової діяльності, що загрожує інтересам страхувальників та/або інших кредиторів, є підставою для прийняття рішення про відкликання ліцензії. Це передбачено вимогами законодавства України, зокрема пунктом 5 частини другої статті 123 Закону України «Про страхування».

Таке рішення Правління Національного банку України ухвалило 28 серпня 2025 року.

Частиною шостою статті 56 Закону України «Про Національний банк України» визначено, що прийняті Національним банком адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома особи у встановленому ним порядку. Днем доведення до відома особи є день їх оприлюднення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

Отже, рішення про застосування заходу впливу набирає чинності з дня його оприлюднення — 29 серпня 2025 року.

ПрАТ СК «Інтерекспрес» із дня набрання чинності рішенням про відкликання ліцензії втрачає право:

укладати договори (продовжувати строк діючих договорів) про надання страхових послуг із клієнтами щодо класу (класів) страхування (ризиків у межах відповідного класу), який (які) зазначений (зазначені) в ліцензії, що відкликана;

укладати договори (уносити зміни до діючих договорів), які мають, як наслідок, збільшення зобов’язань страховика перед клієнтами за договорами про надання страхових послуг щодо класу (класів) страхування (ризиків у межах відповідного класу), який (які) зазначений (зазначені) в ліцензії, що відкликана.

Джерело: НБУ.