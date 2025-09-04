Міжнародні резерви України у серпні зросли — НБУ

Станом на 1 вересня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $46,0 млрд. У серпні вони зросли на 7%. Така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого — зменшенням обсягів чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку

Загалом динаміку резервів визначала низка чинників.

По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу. На валютні рахунки уряду в Національному банку в серпні надійшло $6,2 млрд, у тому числі:

$4,7 млрд — від ЄС у межах інструменту Ukraine Facility та ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

$1,1 млрд — через рахунки Світового банку;

$394,6 млн — від розміщення ОВДП.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $619,8 млн, у тому числі:

$301,6 млн — обслуговування та погашення ОВДП;

$257,9 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$15,8 млн — обслуговування та погашення боргу перед Європейським інвестиційним банком;

$44,5 млн — сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $426,9 млн.

Цікаве по темі: НБУ затвердив вимоги до діяльності значимих фінкомпаній

По-друге, операції Національного банку на валютному ринку України. Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $2,7 млрд та викупив до резервів $0,6 млн.

Отже, чистий продаж валюти НБУ в серпні становив $2,7 млрд, скоротившись на 22% порівняно з липнем 2025 року.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют). У серпні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $576,5 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5 місяців майбутнього імпорту.

Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті складаються та оприлюднюються щомісяця:

не пізніше сьомого дня місяця, наступного за звітним, — попередні дані;

не пізніше 21-го дня місяця, наступного за звітним, — уточнені дані.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ не планує включати криптовалюти до міжнародних резервів

Як змінилася частка непрацюючих кредитів у банківському секторі — НБУ

Скільки НБУ заробив від продажу пам’ятних монет у 2025

Джерело: НБУ.