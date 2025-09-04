close-btn
Міжнародні резерви України у серпні зросли — НБУ

04.09.2025 17:30
Ольга Деркач

Станом на 1 вересня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $46,0 млрд. У серпні вони зросли на 7%. Така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого — зменшенням обсягів чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку

Фото: bank.gov.ua

Загалом динаміку резервів визначала низка чинників.

По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу. На валютні рахунки уряду в Національному банку в серпні надійшло $6,2 млрд, у тому числі:

  • $4,7 млрд — від ЄС у межах інструменту Ukraine Facility та ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
  • $1,1 млрд — через рахунки Світового банку;
  • $394,6 млн — від розміщення ОВДП.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $619,8 млн, у тому числі:

  • $301,6 млн — обслуговування та погашення ОВДП;
  • $257,9 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • $15,8 млн — обслуговування та погашення боргу перед Європейським інвестиційним банком;
  • $44,5 млн — сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $426,9 млн.

По-друге, операції Національного банку на валютному ринку України. Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $2,7 млрд та викупив до резервів $0,6 млн.

Отже, чистий продаж валюти НБУ в серпні становив $2,7 млрд, скоротившись на 22% порівняно з липнем 2025 року.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют). У серпні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $576,5 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5 місяців майбутнього імпорту.

Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті складаються та оприлюднюються щомісяця:

  • не пізніше сьомого дня місяця, наступного за звітним, — попередні дані;
  • не пізніше 21-го дня місяця, наступного за звітним, — уточнені дані.

Джерело: НБУ.

