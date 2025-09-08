close-btn
Кого та на скільки оштрафував НБУ у серпні 2025

08.09.2025 11:20
Микола Деркач

Нацбанк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного законодавства у серпні 2025 року застосував до одного банку заходи впливу

Кого та на скільки оштрафував НБУ у серпні 2025

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужаба регулятора.

Так, заходи впливу застосовано до ПАТ «Банк Восток»:

  1. Штрафи у розмірі 15 000 000,00 грн та 1 000 000,00 грн за порушення вимог:
  • частин першої та другої статті 7 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про ПВК/ФТ) у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;
  • пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів;
  • частини першої статті 12 Закону про ПВК/ФТ, що полягає в неналежному виконанні банком обов’язку здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим.

Читайте також: Кого та на скільки оштрафував НБУ у липні 2025

  1. Письмове застереження за порушення вимог абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку з урахуванням вимог законодавства розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також у частині відсутності у внутрішніх документах з питань ПВК/ФТ процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками.
  1. Письмове застереження за порушення вимог частини першої статті 10 Закону України «Про валюту і валютні операції» та пункту 6 розділу IІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (зі змінами), що полягає в допущенні помилок в інформації (статистичній звітності) про валютні операції.

Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
