Директор Департаменту міжнародного співробітництва НБУ йде з посади

Сергій Худіяш, який очолював Департамент міжнародного співробітництва, з 9 вересня 2025 року за власним бажанням завершує роботу в Національному банку України (НБУ)

У зв’язку з цим Нацбанк здійснюватиме пошук та відбір кандидатів на посаду директора Департаменту міжнародного співробітництва.

До сфери відповідальності майбутнього очільника цього департаменту належатиме, зокрема:

забезпечення реалізації заходів у сфері європейської інтеграції, розвитку співпраці з ЄС у фінансовій сфері, взаємодії з інституціями ЄС та просування інтересів Національного банку на шляху до ЄС;

розвиток співробітництва з міжнародними фінансовими організаціям, реалізація міжнародних проєктів та програм, а також посилення міжнародної присутності Національного банку через координацію процесу набуття членства в міжнародних організаціях з ключових напрямів центробанкінгу;

розвиток діалогу з центральними банками та органами нагляду за фінансовими установами іноземних держав, забезпечення представлення інтересів та позиції Національного банку в міжнародних відносинах України;

розвиток співробітництва з міжнародними партнерами для посилення інституційної спроможності Національного банку та поширення власного досвіду з питань, що належать до компетенції Національного банку.

Департамент міжнародного співробітництва належить до вертикалі підпорядкування «Монетарна стабільність», керівництво та контроль за діяльністю якої здійснює перший заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук.

«Міжнародне співробітництво є одним із важливих напрямів роботи Національного банку. Ми вдячні Сергію Худіяшу за професійну та віддану роботу з посилення наших відносини з іноземними партнерами. Команда продовжить якісну реалізацію стратегічних завдань Національного банку в міжнародній сфері. Ми сподіваємося, що новий очільник цього напряму зміцнить наші здобутки і допоможе розвивати подальшу результативну співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями та просування інтеграції України в європейський та світовий фінансовий простір», — сказав Сергій Ніколайчук.

Сергій Худіяш працював у Національному банку два роки, з вересня 2023 року. До призначення в Національний банк він більше 27 років працював у сфері міжнародних відносин, а також в українському державному та банківському секторах.

