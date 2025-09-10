close-btn
Директор Департаменту міжнародного співробітництва НБУ йде з посади

10.09.2025 10:10
Ольга Деркач

Сергій Худіяш, який очолював Департамент міжнародного співробітництва, з 9 вересня 2025 року за власним бажанням завершує роботу в Національному банку України (НБУ)

Фото: bank.gov.ua

У зв’язку з цим Нацбанк здійснюватиме пошук та відбір кандидатів на посаду директора Департаменту міжнародного співробітництва.

До сфери відповідальності майбутнього очільника цього департаменту належатиме, зокрема:

  • забезпечення реалізації заходів у сфері європейської інтеграції, розвитку співпраці з ЄС у фінансовій сфері, взаємодії з інституціями ЄС та просування інтересів Національного банку на шляху до ЄС;
  • розвиток співробітництва з міжнародними фінансовими організаціям, реалізація міжнародних проєктів та програм, а також посилення міжнародної присутності Національного банку через координацію процесу набуття членства в міжнародних організаціях з ключових напрямів центробанкінгу;
  • розвиток діалогу з центральними банками та органами нагляду за фінансовими установами іноземних держав, забезпечення представлення інтересів та позиції Національного банку в міжнародних відносинах України;
  • розвиток співробітництва з міжнародними партнерами для посилення інституційної спроможності Національного банку та поширення власного досвіду з питань, що належать до компетенції Національного банку.

Цікаве по темі: НБУ запровадив нові вимоги до кредитних спілок

Департамент міжнародного співробітництва належить до вертикалі підпорядкування «Монетарна стабільність», керівництво та контроль за діяльністю якої здійснює перший заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук.

«Міжнародне співробітництво є одним із важливих напрямів роботи Національного банку. Ми вдячні Сергію Худіяшу за професійну та віддану роботу з посилення наших відносини з іноземними партнерами. Команда продовжить якісну реалізацію стратегічних завдань Національного банку в міжнародній сфері. Ми сподіваємося, що новий очільник цього напряму зміцнить наші здобутки і допоможе розвивати подальшу результативну співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями та просування інтеграції України в європейський та світовий фінансовий простір», — сказав Сергій Ніколайчук.

Сергій Худіяш працював у Національному банку два роки, з вересня 2023 року. До призначення в Національний банк він більше 27 років працював у сфері міжнародних відносин, а також в українському державному та банківському секторах.

Джерело: НБУ.

