НБУ запровадив нові вимоги до кредитних спілок

Нацбанк України затвердив для кредитних спілок, що надають фінансову послугу із залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню, вимоги до інформаційного забезпечення споживачів та до договорів щодо надання споживачам такої послуги

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, що метою є приведення національного законодавства у відповідність до норм права ЄС, а також гармонізація вимог до інформування споживачів та укладення з ними договорів про надання фінансових послуг.

Визначені вимоги спрямовані на посилення захисту прав та інтересів членів кредитних спілок з числа споживачів фінансових послуг під час їх переддоговірного інформування та укладення договорів щодо надання послуги із залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню.

Національний банк передбачив положення щодо:

належного рівня розкриття на переддоговірному етапі істотної інформації про умови надання кредитною спілкою фінансової послуги;

запровадження зручного для споживача способу порівняти умови фінансової послуги з ряду пропозицій різних кредитних спілок (калькулятор для порівняння загальних доходів за послугою із залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню);

формату розкриття інформації про послугу на власному вебсайті кредитної спілки та в рекламі;

змісту договору про надання фінансової послуги;

технічних вимог до договору про надання фінансової послуги та порядку його укладення у формі електронного документа.

Відповідні вимоги затверджені постановами Правління Національного банку:

стосовно інформування – від 05 вересня 2025 року № 112 «Про затвердження Положення про інформаційне забезпечення кредитними спілками споживачів щодо надання фінансової послуги із залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню»;

стосовно договору – від 05 вересня 2025 року № 111 «Про затвердження Положення про вимоги до договору про надання послуги із залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню, що укладається між кредитними спілками та споживачами».

Для кредитних спілок передбачено перехідний період тривалістю три місяці на приведення своєї діяльності у відповідність до вимог Національного банку.

