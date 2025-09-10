НБУ оновив порядок реєстрації колекторських компаній

Національний банк України (НБУ) затвердив зміни до Положення про реєстрацію колекторських компаній

Зміни спрямовані на врегулювання питань, що виникли під час практичної реалізації Положення про реєстрацію колекторських компаній, та, зокрема, передбачають:

актуалізацію ознак небездоганної ділової репутації колекторських компаній, їх власників істотної участі та керівників;

уточнення відомостей, що містяться в реєстрі колекторських компаній;

оновлення форм документів, які заявник подає до Національного банку для набуття статусу колекторської компанії.

Цікаве по темі: Директор Департаменту міжнародного співробітництва НБУ йде з посади

У зв’язку з розширенням переліку ознак небездоганної ділової репутації колекторські компанії протягом шести місяців із дня набрання чинності змін до Положення про реєстрацію колекторських компаній повинні подати до Національного банку України:

письмове запевнення в довільній формі, яке містить повну та достовірну інформацію про проведення колекторською компанією перевірки керівників, власників істотної участі в такій колекторській компанії на їх відповідність вимогам щодо ділової репутації, визначеним у Положенні про реєстрацію колекторських компаній;

анкету з описом бізнес-намірів у разі виявлення будь-якої ознаки небездоганної ділової репутації.

Зміни до Положення про реєстрацію колекторських компаній затверджені постановою Правління Національного банку України від 05 вересня 2025 року №113, що набирає чинності з 15 вересня 2025 року.

Нагадаємо, що Нацбанк України затвердив для кредитних спілок, що надають фінансову послугу із залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню, вимоги до інформаційного забезпечення споживачів та до договорів щодо надання споживачам такої послуги.

Раніше ми писали, кількість учасників небанківського фінансового ринку в серпні зменшилася з 799 (станом на 1 серпня 2025 року) до 791 (станом на 1 вересня 2025 року). Кількість банків залишилася незмінною — 60.

Джерело: НБУ.