Скільки грошей банки спрямували на відновлення української енергетики

11.09.2025 16:30
Микола Деркач

Банки у межах реалізації меморандуму про готовність фінансувати відновлення енергетичної інфраструктури, постраждалої внаслідок масованих атак рф, забезпечили фінансування проєктів бізнесу на відновлення генерації енергетики потужністю 1,026 ГВт

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

За даними опитування банків, за період з 1 червня 2024 року до 1 вересня 2025 року банки також забезпечили фінансування проєктів бізнесу зі зберігання енергії та генерації тепла на 402 МВт.

Загалом за такий період банки забезпечили фінансування проєктів із відновлення енергетики у 21 області країни на 27,1 млрд грн, зокрема понад 2 тисячі кредитів бізнесу на 25,5 млрд грн та понад 10 тисяч – населенню на 1,6 млрд грн.

Валовий портфель «енергетичних» кредитів юридичним особам із урахуванням їх погашення станом на 1 вересня сягнув 17,9 млрд грн, фізичним особам – 1,3 млрд грн.

Читайте також: Скільки податків сплатили резиденти Дія.City у 2025 — Податкова

«Нагадаємо, енергетична галузь визнана однією з пріоритетних у межах розробленої Національним банком разом із Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України і Міністерством фінансів України Стратегії з розвитку кредитування. У її межах НБУ впровадив низку кроків для активізації кредитування пріоритетних галузей», — йдеться у повідомленні регулятора.

Зокрема, для стимулювання фінансування енергетичної галузі переглянуто вимоги щодо оцінки банками кредитних ризиків та підвищено коефіцієнти врахування вартості енергетичного обладнання під час його прийняття банками у заставу за відповідними кредитами.

Раніше ми також писали, що UGB (Укргазбанк) будує мережу доступних банкоматів, якими можуть користуватися без сторонньої допомоги люди із порушеннями зору, незрячі клієнти та користувачі крісел колісних.

На етапі розробки концепції було визначено, що перший пристрій встановлять у Львові в Національному реабілітаційному центрі НЕЗЛАМНІ (UNBROKEN) — найбільшому в Україні медичному просторі для військових і цивільних, які постраждали від бойових дій.

