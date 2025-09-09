Скільки податків сплатили резиденти Дія.City у 2025 — Податкова

За 8 місяців цього року 2 318 діючих резидентів Дія.City сплатили до зведеного бюджету 19,5 млрд гривень

«Це на 81 % (8,7 млрд грн) перевищує надходження аналогічного періоду минулого року. Торік за січень-серпень 1 339 компаній-резидентів забезпечили надходження на рівні 10,8 млрд гривень», — зазначила в. о. Голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

У структурі надходжень цього року:

податок та збір на доходи фізичних осіб — 9,9 млрд грн (51%);

податок на додану вартість — 6,4 млрд грн (33%);

податок на прибуток підприємств — 3,2 млрд грн (16%).

Сьогодні у Реєстрі вже понад 2,8 тис. компаній, з яких 2,4 тис. — діючі резиденти.

«Спеціальний правовий режим, який діє — колосальна можливість для ІТ-компаній інвестувати, створювати робочі місця та виготовляти сучасний та якісний продукт. Податки, сплачені резидентами Дія Сіті, — це внесок у сильнішу Україну», — додала Леся Карнаух.

Резидентом Дія Сіті може бути юридична особа, яка відповідає вимогам та критеріям, визначеним Законом України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», і здійснює діяльність у сфері ІТ-індустрії та цифрової економіки, зокрема:

комп’ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, діяльність із керування комп’ютерним устаткуванням;

видання комп’ютерних ігор, а також іншого програмного забезпечення;

надання програмних продуктів, у тому числі комп’ютерних ігор, у режимі «онлайн» та надання веб-послуг із доставки програмних додатків;

освітню діяльність у галузі інформаційних технологій;

оброблення даних і пов’язану із цим діяльність;

забезпечення кібербезпеки інформаційно-комунікаційних систем, програмних продуктів та інформації, що в них обробляється, тощо.

