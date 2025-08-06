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Названо, скільки податків заплатив Фокстрот за пів року

06.08.2025 12:00
Ольга Деркач

Омніканальний ритейлер електроніки Фокстрот прозвітував про результати роботи в січні-червні 2025 року

Названо, скільки податків заплатив Фокстрот за пів року

Названо, скільки податків заплатив Фокстрот за пів року Фото: freepik.com, unsplash.com

Фокстрот повідомив про зростання ключових e-commerce показників у першому півріччі 2025 року. Онлайн-продажі на FOXTROT.UA за шість місяців зросли на майже 52% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, а в другому кварталі — на 83 %. Кількість онлайн-замовлень збільшилася на 63%, трафік сайту — на 47%.

Мобільний застосунок компанії також демонструє зростання: кількість користувачів сягнула 500 тисяч (115 тисяч торік), а його частка у загальному онлайн-продажу зросла до 12 %.

Сукупний товарообіг компанії в першому півріччі виріс на 20%, у другому кварталі — на 33%. Найбільше зростання зафіксовано у категоріях кондиціонерів (у понад 2 рази), мультипечей (у 4 рази), кавомашин, пилососів та вбудованої техніки (у 1,5 рази).

У сегменті непрофільних товарів, який протягом 2024 року поповнився понад 80 тисячами нових позицій, у першому півріччі 2025 зафіксовано зростання на 17 %, у другому кварталі — на 32 %.

Компанія також продовжує співпрацю з маркетплейсами monomarket і Kasta.

З початку року «Фокстрот» відкрив три нові магазини — у Львові, Чабанах і Броварах. Ще два торгові об’єкти оновлено. У компанії зазначають, що при відкритті нових точок і реновації діючих враховують принципи фізичної доступності — йдеться про облаштування просторів без бар’єрів для маломобільних відвідувачів у межах проєкту «Безбар’єрний Фокстрот».

Названо, скільки податків заплатив Фокстрот за пів року

Інфографіка: Фокстрот

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«Результати першого півріччя 2025 року свідчать про те, що системна стратегія дає стабільний результат — навіть в умовах викликів воєнного часу. Ми впевнено розвиваємося в омніканальному середовищі, розвиваємо команду, підтримуємо державу, посилюємо зв’язок з клієнтами і тримаємо соціальний фронт. І не зупиняємося, бо маємо вектор подальшого розвитку і віру в Україну», — зазначив Олексій Зозуля, СЕО Фокстрот.

Компанія продовжує утримувати позиції серед найбільших платників податків у галузі електроніки. За шість місяців цього року ритейлер сплатив 505 млн грн до держбюджету (це +17 % до аналогічного періоду минулого року), з них — 270 млн грн за другий квартал 2025-го.

У першому півріччі 2025 року компанія Foxtrot зосереджувалася на проєктах, пов’язаних із доступністю послуг, допомогою військовим і підтримкою постраждалих від війни.

Зокрема, компанія розширює програму «Безбар’єрний Фокстрот»: магазини поступово адаптують під потреби людей з інвалідністю, зокрема шляхом впровадження онлайн-сервісів із сурдоперекладом і створення інклюзивного простору.

З лютого 2022 року працює внутрішній штаб «Допомога нашим», який об’єднує працівників-волонтерів. За даними компанії, вони обробили понад 1510 запитів від військових та цивільних, передали більше 9000 одиниць техніки на суму понад 48 млн грн. У першій половині 2025 року — на 5,5 млн грн.

Також Foxtrot залучений до кількох гуманітарних ініціатив, зокрема в напрямі психологічної підтримки дітей, які пережили війну, та допомоги безпритульним тваринам.

Foxtrot працює у форматі омніканального ритейлу, має 126 магазинів у 68 містах України, розвиває онлайн-продажі та мобільний застосунок. Компанія також повідомляє про оновлення внутрішніх процесів, навчальні програми для персоналу та роботу з корпоративною культурою.

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Джерело: Фокстрот.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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