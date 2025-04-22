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Топ компаній в українському ритейлі, які очолюють жінки

22.04.2025 16:00
Ольга Деркач
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Аналітики YC.Market розглянули конкретні приклади успішних жіночих ролей у бізнесі та склали список топ-10 компаній роздрібної торгівлі за виторгом у 2024 році, де власницями чи керівницями є жінки

Топ компаній в українському ритейлі, які очолюють жінки

Топ компаній в українському ритейлі, які очолюють жінки Фото: freepik.com

Десятка лідерів виглядає наступним чином:

  1. ТОВ «АТБ-Маркет» : ≈209 млрд грн. Гендиректорка — Наталія Шаповалова.
  2. ТОВ «Епіцентр К»: ≈78,5 млрд грн. Співвласниця — Галина Герега.
  3. ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» (COMFY): ≈35 млрд грн. Співвласниця — Світлана Гуцул.
  4. ТОВ «РОЗЕТКА.УА» (ROZETKA): ≈29,7 млрд грн. Співзасновниця та співвласниця — Ірина Чечоткіна.
  5. ТОВ «Новус Україна» (NOVUS): ≈29,0 млрд грн. Співвласниця — Марина Познякова.
  6. ТОВ «Метро Кеш енд Керрі Україна» (METRO UA): ≈28,8 млрд грн. Гендиректорка — Олена Вдовиченко.
  7. ТОВ ОТК «Європлюс»: ≈14,2 млрд грн. Директорка та співвласниця — Олена Заболотна.
  8. ДП «ЛПП Україна» (бренди House, Cropp, MOHITO та Sinsay): ≈11 млрд грн. Співвласниця — Аніта Рік’єр.
  9. ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет»: ≈10,1 млрд грн. Гендиректорка — Марта Труш.
  10. ТЗОВ ТВК «Львівхолод» (регіональна мережа супермаркетів Рукавичка Мережа Магазинів): ≈6,6 млрд грн. Співвласниця — Ольга Козак.

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Ритейл-компанії підтримують продовольчу та споживчу безпеку країни, але й демонструють надзвичайну стійкість та адаптивність до викликів війни. Жіноче лідерство в цьому важливому секторі є яскравим свідченням зростаючої ролі жінок в українському бізнесі та їхньої здатності ефективно керувати складними процесами навіть у найскрутніші часи.

Рейтинг сформовано на основі відкритих даних про компанії, які мають основний вид діяльності за КВЕД 47 («Роздрібна торгівля»). До переліку увійшли лише ті компанії, де частка жінок серед власників або кінцевих бенефіціарних власників становить не менше 25%. Обов’язковою умовою також була наявність фінансової звітності за 2024 рік — у випадку з компанією «Епіцентр К» розрахунок проведено на основі даних за три квартали. Водночас паливні ритейлери, у яких КВЕД 47 не є основним, не включалися до рейтингу.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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Топ компаній в українському ритейлі, які очолюють жінки

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