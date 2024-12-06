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Хто з ритейлерів найбільше розширився у 2024 році — дослідження RAU

06.12.2024 10:20
Дарія Шуть
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Три галузі ритейлу показали найбільший прогрес у розширенні мереж за 10 місяців 2024 року — це аптеки, non-food та продуктові компанії

Хто з ритейлерів найбільше розширився у 2024 році — дослідження RAU

Фото: freepik.com

Станом на листопад 2024-го в Україні працювало 22 557 торговельних точок у восьми основних галузях ритейлу. Це продовольчий і непродовольчий ритейл, аптечна торгівля, fashion, продавці техніки й електроніки, мережі АЗК, магазини з продажу ювелірних виробів та сегмент DIY-мереж.

Кількість активних магазинів з січня по листопад збільшилася на 2279. Водночас було зачинено з різних причин втричі меншу кількість – 731 торгову точку. Відповідно за цей період чистий приріст склав 1548 торгових об’єктів.

Про це свідчить опитування RAU, проведене серед 110 членів Асоціації ритейлерів.

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Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

На першому місці за прогресом у розширенні мереж знаходяться аптеки. На них припадає 43% всіх нових об’єктів у ритейлі, або 977 нових локацій, відкритих за січень-жовтень 2024 року. В лідерах — мережа Подорожник, яка відкрила одразу 370 нових локацій.

Ще чверть нових магазинів — це non-food ритейл, куди також відносяться мережі drogerie та one dollar store. Цей сектор роздрібної торгівлі розширився на 578 магазинів. З них 340 локацій (або майже 60%) – це точки мережі магазинів Аврора у форматі dollar store.

Замикає трійку лідерів з нарощування мереж продуктовий ритейл із часткою 17% від усіх відкриттів у ритейлі. Серед 379 нових магазинів найбільшу кількість (67 точок) відкрила мережа Домашній маркет, яка у 2023 році трансформувалася в Mashket.

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Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

Традиційно найбільша кількість магазинів наразі зосереджена в Києві та області – 5420. В столичному регіоні кількість активних торгових точок за звітний період збільшилася на 592 магазини. Тут так само на перших місцях по кількості відкритих точок знаходяться аптечний ритейл, непродовольчий роздріб та продуктові магазини.

Загалом більше сотні нових об’єктів торгівлі з’явилося в шести регіонах, включаючи Київ, Дніпро, Львів, Одесу, Харків та Хмельницький.

Нагадаємо, запуск «Національного кешбеку» міг спонукати зростання продажів українських товарів. Однак для повнішого розуміння впливу програми на ритейл потрібно побачити динаміку в більшому часовому проміжку.

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Рубрики: E-commerceКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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