Як Національний кешбек вплинув на продажі ритейлу — дослідження

Запуск «Національного кешбеку» міг спонукати зростання продажів українських товарів. Однак для повнішого розуміння впливу програми на ритейл потрібно побачити динаміку в більшому часовому проміжку

Програма «Національний кешбек» стартувала 1 вересня і за цей час охопила вже 330 000 товарів та дуже багато виробників, здебільшого попит зріс саме на харчові продукти.

Як йдеться у дослідженні, проведеному RAU, аналітичною компанією Num8erz і Міністерством економіки України, кількість куплених товарів, вироблених в Україні, зросла на 9,5%.

Тобто частка таких товарів (в штуках) за два місяці після запуску національної програми помітно зросла порівняно із двома місяцями, що передували старту «Національного кешбеку».

«Це не аналіз результативності найбільшої промоакції з великим залученням товарів, а саме аналіз її старту. Бо ми не знаємо, куди ця лінія тренду буде рухатися далі. Наразі можна сказати, за два місяці люди стали купляти на 10% більше товарів національного виробництва, які приймають участь в програмі «Національний кешбек». І мова йде саме про продукти харчування», — зазначається в дослідженні.

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Водночас кількість чеків за два місяці після старту програми збільшилася всього на 0,1%. А проникнення в чеки товарів не збільшилось взагалі. Проте українці помітно розширили розмір разових закупів до свого кошику: або шляхом збільшення кількості одиниць того, що купляли раніше, або зробивши вибір на користь українського виробника.

Також після запуску програми кількість проданих одиниць товару за два місяці збільшилася на 9,5%. В гривнях виторги зросли всього на 4%, що частково пояснюється наявністю промо на товари, що є учасниками програми. У вказаний період з 1 вересня, коли програма стартувала у тестовому режимі, майже на 5% частіше такі товари потрапляли в промоакції.

Автори дослідження зазначають, що наразі виробникам та ритейлерам варто продумати, як у високому ціновому сегменті «підсвітити» людям свої товари, що конкурують з імпортом. Загалом «Національний кешбек» підсилює і промо (на яке добре реагує споживач), і конкурентоспроможність українського виробника.

Нагадаємо, наприкінці листопада Rozetka, найбільший онлайн-ритейлер України, став учасником програми «Національний кешбек».

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