close-btn
PaySpaceMagazine

Як Національний кешбек вплинув на продажі ритейлу — дослідження

05.12.2024 11:40
Дарія Шуть
Читати росiйською

Запуск «Національного кешбеку» міг спонукати зростання продажів українських товарів. Однак для повнішого розуміння впливу програми на ритейл потрібно побачити динаміку в більшому часовому проміжку

Як Національний кешбек вплинув на продажі ритейлу — дослідження

Фото: freepik.com

Програма «Національний кешбек» стартувала 1 вересня і за цей час охопила вже 330 000 товарів та дуже багато виробників, здебільшого попит зріс саме на харчові продукти.

Як йдеться у дослідженні, проведеному RAU, аналітичною компанією Num8erz і Міністерством економіки України, кількість куплених товарів, вироблених в Україні, зросла на 9,5%.

Тобто частка таких товарів (в штуках) за два місяці після запуску національної програми помітно зросла порівняно із двома місяцями, що передували старту «Національного кешбеку».

«Це не аналіз результативності найбільшої промоакції з великим залученням товарів, а саме аналіз її старту. Бо ми не знаємо, куди ця лінія тренду буде рухатися далі. Наразі можна сказати, за два місяці люди стали купляти на 10% більше товарів національного виробництва, які приймають участь в програмі «Національний кешбек». І мова йде саме про продукти харчування», — зазначається в дослідженні.

Читайте також: Дія запустила сканер штрихкодів для товару з кешбеком

Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

Водночас кількість чеків за два місяці після старту програми збільшилася всього на 0,1%. А проникнення в чеки товарів не збільшилось взагалі. Проте українці помітно розширили розмір разових закупів до свого кошику: або шляхом збільшення кількості одиниць того, що купляли раніше, або зробивши вибір на користь українського виробника.

Також після запуску програми кількість проданих одиниць товару за два місяці збільшилася на 9,5%. В гривнях виторги зросли всього на 4%, що частково пояснюється наявністю промо на товари, що є учасниками програми. У вказаний період з 1 вересня, коли програма стартувала у тестовому режимі, майже на 5% частіше такі товари потрапляли в промоакції.

Автори дослідження зазначають, що наразі виробникам та ритейлерам варто продумати, як у високому ціновому сегменті «підсвітити» людям свої товари, що конкурують з імпортом. Загалом «Національний кешбек» підсилює і промо (на яке добре реагує споживач), і конкурентоспроможність українського виробника.

Нагадаємо, наприкінці листопада Rozetka, найбільший онлайн-ритейлер України, став учасником програми «Національний кешбек».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

На що найчастіше витрачають «Національний кешбек» клієнти ПриватБанку

Названо компанії з російським слідом серед учасників «Національного кешбеку»

Фармкомпанія «Дарниця» долучилась до національного кешбеку

Рубрики: ГрошіКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
google news
Новини по темі
NovaPay додав нові сервіси для ФОПів у застосунок 05.12.2024

NovaPay додав нові сервіси для ФОПів у застосунок
Співзасновниця «Галі Балуваної» відкрила новий заклад 05.12.2024

Співзасновниця «Галі Балуваної» відкрила новий заклад
Чорна п’ятниця 2024: що купували українці у Rozetka, Foxtrot, Алло та через monobank 05.12.2024

Чорна п’ятниця 2024: що купували українці у Rozetka, Foxtrot, Алло та через monobank
Рада відтермінувала підвищення податків для ФОПів 04.12.2024

Рада відтермінувала підвищення податків для ФОПів
Що українці найчастіше купували у Фокстрот у Чорну п'ятницю — звіт 04.12.2024

Що українці найчастіше купували у Фокстрот у Чорну п'ятницю — звіт
ПриватБанк скасував тарифи за обслуговування для деяких ФОПів 03.12.2024

ПриватБанк скасував тарифи за обслуговування для деяких ФОПів
Вибір редакції
Всі
Чорна п’ятниця 2024: що купували українці у Rozetka, Foxtrot, Алло та через monobank
ТОП статей 05.12.2024

Чорна п’ятниця 2024: що купували українці у Rozetka, Foxtrot, Алло та через monobank

 Конференція АУБ «Фінансовий сектор України 2024: підсумки, виклики, прогнози» — огляд панельних дискусій та інтерв’ю спікерів
ТОП статей 04.12.2024

Конференція АУБ «Фінансовий сектор України 2024: підсумки, виклики, прогнози» — огляд панельних дискусій та інтерв’ю спікерів
Останні новини
Сьогодні  14:20

Telegram випустив оновлення: які функції з'явились

 Сьогодні  13:40

З криптогаманцем і аірдпропами: Metavisio випустить перші Web3-ноутбуки

 Сьогодні  13:00

NovaPay додав нові сервіси для ФОПів у застосунок

 Сьогодні  12:20

Співзасновниця «Галі Балуваної» відкрила новий заклад

 Сьогодні  12:00

Trustee Plus запускає святкову акцію: криптокартка безкоштовно

 Сьогодні  11:40

Як Національний кешбек вплинув на продажі ритейлу — дослідження

 Сьогодні  11:00

Чорна п’ятниця 2024: що купували українці у Rozetka, Foxtrot, Алло та через monobank

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber