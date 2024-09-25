Названо компанії з російським слідом серед учасників «Національного кешбеку»

Серед компаній, які доєднались до програми «Національний кешбек», виявилися компанії, які мають власників у рф

1 038 компаній та 167 ФОПів наразі беруть участь у програмі «Національний кешбек», яка стимулює споживачів купувати товари, вироблені в Україні, та отримувати за це 10% повернення коштів за покупки.

Близько третини підприємств зайняті у виробництві харчових продуктів — 326 компаній. Ще приблизно 17% бізнесів займаються роздрібною торгівлею — 175 компаній. Третє місце займає оптова торгівля, де працює 146 компаній, що становить 14%.

Найактивніше в програмі брали участь компанії зі столиці — 231. Дніпропетровська область на другому місці з 112 компаніями, а Львівська область займає третє місце з 96 компаніями. До списку також увійшли Київська область та Харківська область з 87 та 76 компаніями відповідно.

Найменша кількість бізнесів зареєстрована в прифронтових регіонах — Херсонщині та Донеччині, де взяли участь 5 та 3 компанії відповідно. Жодне підприємство з Луганщини не приєдналося до програми.

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Проте три з цих компаній мали російських власників на початок повномасштабного вторгнення. Однак, наразі, всі вони позбулися російського сліду. Йдеться про бізнеси з Полтавщини, Черкащини та Одещини. Зазначимо, що власник компанії з Одещини взяв українське громадянство після початку повномасштабної, тож бізнес позбувся російського сліду на законних підставах.

Один з бізнесів, які беруть участь у програмі Національного кешбеку, досі належить росіянину. Це компанія ТОВ «Ембавуд Україна», що спеціалізується на виробництві меблів і зареєстрована у Самборі Львівської області.

Минулого року дохід компанії перевищив 180 млн грн, а чистий прибуток становив більше 10 млн грн. Крім того, бізнес активно залучений до державних тендерів: цьогоріч компанія вже виграла два тендери на загальну суму понад 914 тисяч грн на постачання меблів для комунального підприємства в Києві та Укравтодора. Важливо відзначити, що компанія стикалася з проблемами через свого власника, пов’язаного з країною-агресором, ще до початку повномасштабного вторгнення у 2021 році.

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