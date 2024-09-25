Novus випустив перші корпоративні облігації

Компанія «Новус Україна», яка управляє мережею супермаркетів Novus, вперше випустила корпоративні облігації на суму 400 млн грн

Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

Основні характеристики випуску:

номінальна вартість облігацій: 1000 грн;

процентна ставка: 15% річних з можливістю її перегляду через рік;

термін погашення: три роки з можливістю щорічного викупу;

купонні виплати: щоквартально;

загальний обсяг випуску: 400 млн грн.

Облігації забезпечені комерційною нерухомістю в Києві загальною площею понад 10 000 кв. м. Оціночна вартість цієї нерухомості перевищує суму емісії, що надає інвесторам додаткові гарантії надійності. Ці цінні папери є унікальними для українського ринку.

Андеррайтером випуску облігацій виступила інвестиційна група «Універ», а юридична фірма Integrites взяла на себе функції адміністратора та іпотекодержателя. Integrites буде контролювати нерухомість, яка виступає заставою за облігаціями, і матиме право, за потреби, реалізувати її для виплат інвесторам.

«Ми раді, що змогли забезпечити успішний старт випуску облігацій компанією НОВУС Україна , і вдячні НКЦПФР за підтримку та оперативність. Ми врахували попередній досвід ринку та запропонували нову структуру випуску, яка не тільки має «тверде» забезпечення, але й незалежного агента, який моніторить дотримання прав інвесторів та представляє їх сукупні інтереси. Впевнений, що це дозволить розширити клас традиційних інвесторів та можливо стане стандартом для майбутніх емітентів», — відзначив президент інвестиційної групи «Універ» Тарас Козак.

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«Випуск корпоративних облігацій є важливим кроком на шляху залучення коштів на фондових ринках. Ми стаємо більш відкритими та публічними для потенційних інвесторів. Цей продукт сприятиме розвитку ринку цінних паперів України, оскільки наразі не має аналогів. Унікальність полягає в тому, що емісія забезпечена комерційною нерухомістю ГК «Новус Україна», що суттєво мінімізує ризики для потенційних інвесторів», — сказала Ніна Орловська, заступниця генерального директора з фінансів Novus.

Випуск облігацій також співпадає з 15-річчям роботи компанії на ринку рітейлу Києва та області, що робить ставку у 15% річних символічною для цього проєкту.

Novus — одна з найбільших мереж супермаркетів в Україні, яка переважно представлена у Києві та Київській області. До складу компанії входять 84 супермаркети Novus, 22 магазини формату біля дому під брендом «Мі-Маркет» та два дискаунтери «Хапайка». Загальна площа торгових об’єктів мережі перевищує 375 000 кв. м.

Нагадаємо, що Novus планує глобальне масштабування. Novus цьогоріч відкриє єдиний Логістичний центр. Сумарна площа єдиного Логістичного центру перевищить майже вдвічі сім старих розподільчих центрів (РЦ), а також він буде оснащений сучасним обладнанням та інженерними системами.

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