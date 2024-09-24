У світі зростає кількість Біткоїн-мільйонерів: причина

Біткоїн (BTC) продовжує торгуватися нижче свого історичного максимуму, що перевищує $73 000. У 2024 році кількість мільйонерів-власників цієї криптовалюти зросла на 25%

Наразі налічується 110 655 біткоїн-адрес, на яких зберігається щонайменше $1 млн в BTC. Водночас 10 434 адреси містять активи на суму понад $10 млн, свідчать дані BitInfoCharts на 23 вересня.

На початку року загальна кількість власників становила 96 736, причому найбільша частка — 89 322 — припадала на адреси, що володіють щонайменше $1 млн. Таким чином з’явилося 24 353 нових біткоїн-адреси мільйонерів.

Тим часом, майже неможливо визначити точну кількість осіб, які володіють понад $1 млн у біткоїнах. Через природу блокчейну баланс кожної адреси є загальнодоступним, але дані про власників не розголошуються. У зв’язку з цим, кілька адрес можуть належати одній особі.

Примітно, що на початку року Біткоїн торгувався на рівні $42 280, що відображає зростання на 49% з початку року. Це означає, що власники потенційно все ще володіють тією ж самою кількістю Біткоїнів.

Зростання кількості інвесторів-мільйонерів підкреслює стійкість Біткоїна в останні місяці. На початку цього року криптовалюта досягла історичного максимуму, чому сприяло розгортання спотового біржового фонду (ETF) у Сполучених Штатах.

Цікаве по темі: Біткоїн-гаманець епохи Сатоші активували через 14 років

Хоча Біткоїн і скоригувався, цифровий актив в основному торгується вище позначки $60 000, що, на думку деяких гравців ринку, свідчить про продовження бичачого імпульсу активу.

Наразі інвестори очікують на можливе зростання ціни Біткоїна до нового рекордного максимуму вище $70 000, що, ймовірно, призведе до збільшення кількості мільйонерів-власників.

Тим часом, не всі учасники ринку вважають, що Біткоїн має більший потенціал для зростання. Зокрема, економіст Пітер Шифф стверджує, що, незважаючи на вражаюче ралі Біткоїна у 2024 році, криптовалюта не має довгострокового потенціалу, щоб принести користь інвесторам, і закликає власників скористатися короткостроковим зростанням цін для виходу з ринку.

На його думку, інвестори, які зосереджуються на Біткоїні, багато втрачають, зазначивши, що золото, яке торгується на рекордно високому рівні, є кращою альтернативою.

На момент публікації Біткоїн торгувався на рівні $63 548, щоденний приріст склав майже 1%. На тижневому графіку BTC виріс більш ніж на 8%.

Підсумовуючи, можна сказати, що в 2024 році Біткоїн зазнає цінових коливань, і поки що невідомо, як динаміка його вартості вплине на кількість власників великої кількості активів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Неймовірні сценарії, які все ще можуть призвести до падіння Біткоїна до $0

Як з роками змінювалася вартість iPhone у біткоїнах

Як вибори у США можуть вплинути на майбутнє біткоїн-ETF

За матеріалами: Finbold.