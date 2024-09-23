Біткоїн-гаманець епохи Сатоші активували через 14 років

Згідно з даними Whale Alert, одного з найпоширеніших сервісів відстеження криптовалютних гаманців, вперше за останні 14 років з «сплячки» вийшла Біткоїн-адреса, що містить 50 BTC ($3,1 млн за поточними цінами)

Ці монети датуються епохою творця Біткоїна Сатоші Накамото (який був активним учасником спільноти розробників Біткоїна до кінця 2010 року). Накамото залишив своє останнє повідомлення на культовому форумі Bitcointalk 13 грудня 2010 року. Загалом творець Біткоїна має 534 повідомлення на форумі Bitcointalk. Липень 2010 року був його найактивнішим місяцем — 146 повідомлень.

Хоча такі транзакції зазвичай називають гаманцями «епохи Сатоші», дуже малоймовірно, що ці перекази якось пов’язані з особою, яка стоїть за оригінальною криптовалютою. Цей термін просто означає, що ці монети датуються далеким періодом, коли Накамото ще був активним в інтернеті, а Біткоїн ще тільки зароджувався.

Цікаве по темі: Чи з’явиться новий король Біткоїна: хто обжене Сатоші цього року

Звичайно, транзакції в біткоїнах епохи Сатоші досить рідкісні, враховуючи, що в 2010 році Біткоїн був ще невідомим. Насправді, тоді не було спеціального обладнання для майнінгу, і люди могли просто використовувати свої персональні комп’ютери. Однак варто зазначити, що у вересні цього року було активовано аномально велику кількість старих Біткоїн-гаманців.

20 вересня було здійснено кілька надзвичайно рідкісних переказів з гаманців, які були створені ще в 2009 році. Примітно, що майнер, який стоїть за цими переказами, отримав винагороду майнера менш ніж через місяць після створення генезисного блоку. Ці перекази можуть бути пов’язані з Сатоші або кимось із його близьких.

Нагадаємо, що апаратний хакер зумів отримати доступ до біткоїн-гаманця епохи Сатоші з $3 млн. Джо Гранд, відомий хакер, отримав доступ до криптовалютного гаманця, який містить біткоїни на суму $3 млн. Гранду вдалося зламати пароль до гаманця після того, як з ним зв’язався нещасний власник криптовалюти з Європи.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

За скільки продали «епічний сатоші»

Біткоїн-кит часів Сатоші прокидається після 14 років: скільки BTC він має

Хто такий Сатоші Накамото: мережею шириться нова теорія про особу творця Біткоїна

За матеріалами: UToday.